Puigdemont: "El Govern convocarà el referèndum, la partida per fer-lo està perfectament avalada"

Després que aquest divendres s'hagi fet públic el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que invalida la disposició addicional dels pressupostos sobre el referèndum, el Govern es manté en el seu full de ruta. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest divendres des de Palafolls -on ha clausurat l'assemblea de l'Associació de Municipis per la Independència- que "el Govern convocarà el referèndum" i que la partida per a fer-lo "està perfectament avalada".

El Consell de Garanties tomba el referèndum dels pressupostos

Durant el seu discurs, Puigdemont ha subratllat que la partida econòmica de 5,8 MEUR per organitzar el referèndum està "perfectament avalada" pel dictamen del Consell de Garanties, que només ha esmenat l'al·lusió explícita al referèndum que es fa en la disposició addicional 31."És una bona notícia que la partida econòmica amb els diners reservats per fer el referèndum estigui absolutament avalada", ha afegit.

Abans, la consellera de la Presidència, Neus Munté, en una roda de premsa sobre la commemoració dels 40 anys del retorn de l'expresident Josep Tarradellas, ha refermat el compromís amb la consulta i ha estat prudent a l'hora de valorar el dictamen del Consell –que no és vinculant.

"Encara no en coneixem el contingut, volem tenir més informació abans de pronunciar-nos", ha dit en ser preguntada per aquesta qüestió. Tot i això, ha deixat clar que l'executiu de Carles Puigdemont té un "mandat dels ciutadans", que és organitzar el referèndum, i ha assumit que és "perfectament legal i democràtic".

Govern i CUP estudien opcions

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries tomba la disposició addicional sobre el referèndum que vincula l'executiu a fer una votació aquest 2017, però manté vigents les partides pressupostàries de processos electorals i els fons de contingència, que en teoria han de servir també per organitzar el referèndum. Fonts de l'executiu han explicat a l'ARA que la prioritat no canvia, tot i que estudiaran el dictamen per decidir si han de modificar el redactat de la disposició addicional 31. Les opcions són tres: mantenir el redactat actual, modificar el text, o suprimir la referència explícita al referèndum. Les fonts afirmen que els tres escenaris estan oberts.

La CUP tampoc ha decidit encara si veu adequat modificar o no el redactat de la disposició addicional. Fonts anticapitalistes han explicat a l'ACN que el pressupost pot rebre millores de caràcter social però en cap cas veurien comprensible fer "un pas enrere" amb el referèndum. Les mateixes fonts han afirmat, a més, que ja preveien la posició que adoptaria el Consell de Garanties i, en aquest sentit, consideren que és un "dèficit democràtic de l'Estat" que Catalunya no pugui celebrar un referèndum.