Neteja al cens dels socialistes catalans: perd, de cop, 3.000 afiliats

Gir d’última hora en l’estratègia del PSOE per controlar el cens del PSC, al qual fins ara mai havia tingut accés. Els militants catalans no s’hauran d’inscriure a Ferraz per poder participar en les primàries per escollir secretari general dels socialistes espanyols, sinó que les seves dades personals passaran “automàticament” de Barcelona a Madrid sempre que no manifestin per escrit el contrari, segons va detallar ahir el portaveu de la gestora, l’andalús Mario Jiménez, després de ratificar l’actualització del protocol d’unitat.

Ara bé, el cens arribarà substancialment alterat a la capital espanyols: perdrà, de cop, aproximadament 3.000 militants.

Del segon al quart lloc

El PSOE ha obligat el PSC a deixar fora de la votació en les primàries tots els afiliats que “no estiguin al corrent del pagament” de les quotes d’afiliació amb l’objectiu que participin “amb els mateixos drets i deures que la resta de militants” espanyols, segons va puntualitzar el secretari d’Organització del PSC, Salvador Illa. D’aquesta manera, el pes del partit català caurà substancialment: dels més de 17.000 afiliats, a uns 14.000, segons càlculs de Nicaragua. El descens fa que el PSC passi de ser la segona agrupació socialista de l’Estat (per darrere d’Andalusia) a la quarta. L’avancen Madrid i el País Valencià.

Illa va considerar “normal i lògica” la diferència perquè el PSC ha tingut sempre “molt present la situació econòmica i ha fet ús d’una excepcionalitat i un nivell de tolerància en el retard en el pagament de les quotes superior al del PSOE”. A Ferraz també estan fent una neteja exhaustiva del cens, que és secret fins a la convocatòria d’una primàries. En els últims mesos s’han incrementat les sospites de maniobres de la gestora per beneficiar l’encara virtual candidata Susana Díaz.