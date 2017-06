Rajoy esquiva la premsa i l'oposició es concentra ara en demanar la dimissió de Maza

L'oposició no en té prou amb la dimissió del fiscal en cap Anticorrupció, Manuel Moix. Tant PSOE com Ciutadans, Podem i Esquerra han carregat durament contra el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, per la defensa que ha fet de la gestió de Moix -ha dit que no veia cap motiu per cessar-lo- i li han recordat que des de fa setmanes, per la gestió de la imputació del ja expresident de Múrcia i de l'operació Lezo, demanen també la seva dimissió.

Moix dimiteix acorralat pels vincles amb Panamà

Mentrestant, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, segueix esquivant la premsa per evitar valorar la decisió de la Fiscalia. Dimarts mateix, sense anar més lluny, responia amb un lacònic 'sí' des de Portugal que mantenia la confiança en el fiscal, però dimecres el govern espanyol començava a abandonar-la i deixava en mans de Maza que prengués una decisió definitiva. Avui, durant la clausura d'un acte d'UGT a Burgos, s'ha limitat a saludar uns militants del PP i no ha respost als periodistes.

Amb tot, el PP continua defensant la gestió de Moix, igual que ha fet el fiscal general de l'Estat. "És un gran fiscal, un home just, un home de dret i així ho ha demostrat al llarg de tota la seva trajectòria", ha dit el portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, en presentar al Tribunal Constitucional (TC) el recurs en contra de les pressupostos dels referèndum de la Generalitat -malgrat el govern espanyol ja haver-ne demanat la suspensió.

PSOE: Pedro Sánchez

"Aquesta dimissió arriba tard. Moix, igual que Maza, ja estava reprovat pel Congrés des de fa temps i el govern espanyol el va mantenir [...]. Estem vivint una etapa molt negra en al història democràtica del nostre país. Abans o després s'obrirà una etapa de regeneració i tancarem aquest capítol de la nostra història tan negre".

Units Podem: Rafael Mayoral

"Estem vivint una situació d'emergència democràtica en veure com dirigent del PP donen suport a que un fiscal tingui societats 'off-shore'. Existeix una estratègia per a la impunitat orquestrada des del govern i inadmissibles des d'una societat democràtica".

Ciutadans: José Manuel Villegas

"Ens preocupen les declaracions del fiscal general de l'Estat. Sembla que Maza, malgrat tot, no ha vist raons per cessar-lo. A últim moment Moix ha tingut més sentit comú que el fiscal general de l'Estat i se n'ha anat. Creiem que el senyor Maza s'equivoca i és preocupant. Ens convenç més que ha d'abandonar el seu càrrec".

ERC: Joan Tardà

"Hem reclamat la dimissió de Catalá, i amb Maza l'hem reprovat. També hem sol·licitat la dimissió de Moix i al final ha dimitit. Aquest gran femer sembla que és molt gran i no acabarà mai. D'aquí quinze dies què passarà? Qualsevol cos. Evolucionem ràpid cap al caos i la democràcia està sent corcada per un sistema impune".

PDECat: Jordi Xuclà

"És una acceptació de la dimissió molt a contracor i amb moltes resistències per part de Maza. És evident que Moix havia de dimitir però també ha de dimitir Maza per haver-se convertit en advocat defensor de Moix, que és indefensable. El sistema fiscal espanyol està sota mínims quant a qualitat i en un moment en què el ministre Catalá ha estat reprovat pel Congrés, la conseqüència hauria de ser la dimissió, però aixo no passa en el govern del PP".

Catalunya en Comú: Ada Colau

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha referit des de Twitter a la dimissió del fiscal anticorrupció.

Las mentiras offshore tienen las patas cortas. Bien que dimitan a Moix, pero a quienes lo colocaron y defendieron también #HayQueEcharlos — Ada Colau (@AdaColau) 1 de junio de 2017

Segons ella, els que van col·locar i han defensat Moix durant aquests mesos també haurien de seguir el seu camí.