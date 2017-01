El PP i el PSOE retarden la renovació del Constitucional

Per llei, Francisco Pérez de los Cobos hauria de tenir ja el títol d’expresident del Tribunal Constitucional. El seu mandat, juntament amb el de tres magistrats més d’un total de dotze, va caducar el 31 de desembre. Però, en plena ofensiva judicial contra el procés sobiranista, tant el PP com el PSOE -que tenen la paella pel mànec en la renovació de càrrecs del TC- han decidit, de moment, retardar el relleu. A més del mandat de Pérez de los Cobos -militant del PP entre el 2008 i el 2011-, caduca el de la magistrada Adela Asúa -designada pel PSOE- i s’ha de trobar un relleu al difunt Luis Ortega -també designat pels socialistes i mort el 2015-, a més d’estudiar si continua Ricardo Enríquez, que és quota del PP i que va substituir el 2014 el també difunt Franciso Hernando.

El 19 de desembre va expirar el termini que el Senat, encarregat de nomenar -per rotació amb el Congrés, el govern espanyol i el CGPJ- els membres del tribunal, va donar a totes les comunitats per fer dues propostes de candidats. Només Navarra, governada per Geroa Bai, va fer els deures, mentre que les comunitats governades pel PP i el PSOE van fer l’orni i el Parlament de Catalunya va rebutjar presentar cap candidat a un tribunal que Junts pel Sí i la CUP consideren que està a les ordres de Mariano Rajoy.

El nou termini s’ha ampliat fins al 13 de gener. Però el fet que el gener sigui un mes inhàbil a les Corts espanyoles i que els candidats hagin de passar primer per un examen de la Comissió de Seguiment -a més de ser ratificats per tres cinquenes parts del Senat- complica la renovació, almenys, fins a finals de febrer. Cal abans que el PP i el PSOE es posin d’acord. No n’hi ha prou amb la majoria absoluta dels populars a la cambra alta per poder nomenar a qui vulguin. Els calen fins a 160 avals del total de 266 senadors. I amb els 146 escons que tenen no sumen ni amb els tres de Ciutadans, ni amb els tres senadors d’UPN, Fòrum Astúries i Coalició Canària, ni fins i tot amb els sis del PNB. El consens amb el PSOE, doncs, és imprescindible i, com avançava ja el partit taronja, s’esperen “pagaments polítics” sobre altres temes, com ara els pressupostos de l’Estat per al 2017.

El precedent de l’Estatut

Sense consens a la vista, al PP ja li va bé que l’òrgan actual, de majoria clarament conservadora -els populars controlen vuit dels onze magistrats actuals-, es mantingui el màxim de temps possible. Els retards en la renovació d’un òrgan tant polititzat com el TC no són nous. El PP i el PSOE s’han esbatussat sempre per intentar tenir majoria al tribunal. I, igual que ara, el mur contra Catalunya va ser el principal problema de l’últim retard. La polèmica sentència en contra de l’Estatut del 2010 va arribar després de 3 anys de bloqueig en la renovació dels magistrats, en el que va ser una nova pugna entre el PP i el PSOE per mantenir el control del ple.

Però després de la sentència de l’Estatut el bloqueig va continuar fins a tres anys més, quan els populars -ja amb majoria absoluta- van aconseguir el control del TC amb Pérez de los Cobos al capdavant. Ara, en les travesses per a la renovació de la presidència, el PP torna a estar en la mateixa situació: un dels noms que sonen amb més força és el de diputat popular durant 17 anys (1986-2003) Andrés Ollero Tassara, designat magistrat el 2012. La vicepresidència podria recaure sobre la magistrada Encarnación Roca Trías, que, tot i haver sigut avalada per CiU, s’ha convertit en una de les veus més fermes contra el procés o a favor del retorn dels toros a Catalunya. Serà, de fet, l’única dona del tribunal si no se’n designa una altra. Els càlculs del PP passen perquè pugui escollir almenys dos magistrats dels quatre que es renoven, un el decideixi el PSOE i l’altre sigui de consens, a proposta del PNB, per exemple, per pagar un hipotètic aval als pressupostos del 2017.