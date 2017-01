El PP avisa Puigdemont: "La bilateralitat del govern de la nació no existeix amb les comunitats autònomes"

L'operació diàleg no podrà anar per la via de la bilateralitat entre la Generalitat i el govern espanyol. Davant l'absència del president del Govern, Carles Puigdemont, a la Conferència de Presidents de demà dimarts, el PP ha enviat un avís: "La bilateralitat del govern de la nació no existeix amb les comunitats autònomes, segons ha dit el vicesecretari de Comunicació popular, Pablo Casado, després de la reunió del comitè executiu del partit en què el president espanyol s'ha referit a la reunió amb els presidents autonòmics de demà.

"No és bo que no es comenci a parlar d'autonomies de primera o de segona", ha continuat avisant Casado, que ha llançat l'avís que ningú pot pensar "que la seva autonomia és millor que les altres".

"Les comunitats autònomes han de pactar en un marc conjunt, i el PP garanteix que el govern tindrà la responsabilitat de ser just i equitatiu amb totes les comunitats autònomes", ha reblat Casado.