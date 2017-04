L'oposició recorda als membres de la Mesa que "incomplir sentències té conseqüències"

Un cop coneguda la citació del TSJC a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres membres de la mesa querellats, el PP ha volgut expressar el seu "respecte pels temps de la justícia i la seva independència". La diputada popular, Esperanza García, ha defensat que tots els membres de la mesa que van permetre la votació de la resolució sobre el referèndum, hagin de donar explicacions perquè la resolució estava "suspesa pel Tribunal Constitucional". "Els que incompleixen sentències, tenen conseqüències", ha afirmat.

La jutge ha citat a declarar un altre cop Carme Forcadell, juntament amb Anna Simó el proper 8 de maig en qualitat d'investigades. El dia 12 de maig interrogarà Lluís Corominas i Ramona Barrufet, també investigats. A part de Forcadell i els membres independentistes de la mesa querellats, aquest dimarts la magistrada del cas ha decidit incloure també en la investigació el secretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet, a qui el dia 23 li comunicarà la seva inclusió en la causa i la querella de la fiscalia.

De la seva banda, el PSC manté el "respecte total" a les decisions del TSJC. La portaveu parlamentària dels socialistes, Eva Granados, ha atribuït les noves citacions "al funcionament normal de la Justícia" i ha recordat que el PSC ja va alertar que arribarien quan Forcadell i la resta de membres sobiranistes de la Mesa van acceptar que el ple debatés sobre el referèndum unilateral. " Les lleis s'han de complir i nosaltres no podem ser solidaris amb els que s'han saltat les lleis d'aquest país", ha subratllat.

Pel que fa a la imputació de Joan Josep Nuet, Granados ha recordat que ell, com els representants de JxSí, va vota a favor de l'admissió a tràmit de les propostes que el TC ha considerat inconstitucionals. "La Mesa va prendre unes decisions. Uns les van avalar i d'altres no", ha conclòs.

La citació de Forcadell i els membres de la mesa querellats és, per Cs, una demostració que "tothom és igual davant la llei". El seu portaveu al Parlament, Carlos Carrizosa, ha retret al Govern que "sigui notícia" per "l'incompliment de lleis" i no per "les lleis que ha impulsat". En aquest sentit, ha acusat l'executiu català de "judicialitzar la política".

JxSí: "Un judici polític contra el parlamentarisme català"

La citació de Nuet demostra, segons Junts pel Sí, que es tracta d'un "judici polític". "Inicialment no se l'investigava perquè es considerava que no entrava en la causa per no ser independentista. Després, com que Nuet ha certificat públicament que era molt conscient del que votava, se l'afegeix a la causa. Això demostra que és una causa general contra el parlamentarisme català", ha explicat en roda de premsa el portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent. Segons ell, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa només van "respectar escrupolosament" el reglament del Parlament i van permetre el debat. "Això és, precisament, el que esperem de la presidenta i de la Mesa", ha destacat.