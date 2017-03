El PP demana una declaració institucional del Parlament per rebutjar 'l'escrache' d'Arran a la seu dels populars

El PP ha demanat a la Junta de Portaveus del Parlament que doni suport a una declaració institucional de rebuig a 'l'escrache' d'Arran d'aquest dilluns a la seu dels populars catalans. La diputada del PP al Parlament, Esperança García, ha denunciat que l'intent d'ocupació d'ahir és "intolerant" i demostra que hi ha alguns col·lectius "no respecten les llibertats ni les regles mínimes de la democràcia".

García considera que el Parlament, com a institució, s'ha de pronunciar perquè considera que els que creuen en la política han de tenir clar que "totes les idees són defensables sempre i quan no es faci servir la violència". Els populars, de moment, han presentat la proposta de declaració institucional que esperen que s'aprovi en la propera Junta de Portaveus.

La diputada popular també ha explicat que Junts pel Sí i Catalunya Sí Que es Pot han demanat temps per valorar el text. García creu que és "difícil" que els que eren "presents" a l'acció d'Arran -en referència a la CUP- renunciïn a "exercir la violència com a forma de fer política", però veuria "preocupant" que la resta de forces polítiques "no consideressin la violència com a topall inadmissible".

Pel PP, la "violència" que han denunciat que va patir la seva seu hauria de ser un fet "insòlid" en democràcia i ha criticat la presència a l'acte de l'exdiputat de la CUP David Fernández i l'actual diputada Anna Gabriel. El president popular, Xavier García Albiol, ja va anunciar ahir que han posat a mans de la justícia els fets, així com la denúncia que han presentat contra Gabriel i Fernández i també contra Arran.

C's donarà suport al text

Ciutadans se sumarà a la declaració de la Junta de Portaveus. El seu portaveu adjunt al Parlament, Fernando de Páramo, ha manifestat "tot el suport" al PP i ha recordat que els polítics del partit taronja han patit en primera persona situacions com la que ahir es va viure a la seu del PP a Barcelona. Per exemple, al president del partit, Albert Rivera, la CUP li va organitzar un 'escrache' a La Garriga, població en què residia fins fa pocs anys. "La CUP té tots els canals democràtics per expressar les seves idees i no estem d'acord en què faci servir la intimidació i la violència per pressionar altres partits que no opinen com ells", ha indicat. "Nosaltres sempre estarem al costat dels demòcrates", ha conclòs.

Per la seva banda, els socialistes preveuen donar suport a la declaració institucional proposada pel PP, tot i que encara estan valorant el text. De totes maneres, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha expressat la seva "solidaritat" amb els populars davant dels fets d'ahir, ja que ho consideren un "atac al pluralisme". "Aquest tipus d'actituds són inadmissibles en democràcia", ha lamentat.