El PP ajorna el debat de la gestació subrogada per no fer aflorar fractures

L'obsessió del PP per mostrar una imatge d'unitat és present en cada racó del congrés que celebra aquest cap de setmana a Madrid. I s'ha deixat notar a la ponència social, on el principal punt de conflicte que fractura el partit, la gestació subrogada, ha quedat despatxat amb una esmena transaccional que ajorna el debat i que només és un "sí al debat", segons ho ha definit el coordinador de la ponència, Javier Maroto, però que no pren posició al respecte.

"El més important és que hem buscat textos que ens permeten mantenir la posició d'ample consens i mantenir-nos units", ha dit Maroto, que ha reconegut que en els aspectes socials és "més difícil" mantenir aquesta unitat, que era "l'objectiu que teníem en primer ordre".

L'esmena de la gestació subrogada crida a obrir el debat amb els experts científics i també a obrir la discussió des del punt de vista ètic, sense més concrecions. La transaccional s'ha aprovat per 699 vots a favor, 66 en contra i 20 abstencions.

Les altres esmenes que van quedar pendents van ser les relacionades amb l'avortament, on es manté la defensa de l'anomenat "dret a la vida" que el partit ve incorporant al seu ideari. "Hem reforçat la posició i el compromís en aquest dret i en un debat molt profund que en altres ocasions ha dividit el partit. Avui hem sortit units", ha afirmat Maroto. Aquesta transaccionals s'ha aprovat per una majoria similar a l'anterior.

Per últim, també s'ha debatut una esmena transaccionals sobre la custòdia compartida, que també ha quedat aprovada per un ample marge.