El PP diu que l'acte de Puigdemont a Brussel·les és com si es fes "en una cafeteria"

El PP està treballant intensament perquè la conferència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d' Afers Exteriors, Raül Romeva, prevista per demà al Parlament Europeu, fracassi. El partit ha enviat una carta a tots els seus socis a Brussel·les perquè no s'acostin a l'acte. En la carta que el portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha fet arribar als eurodiputats del PPE, el popular carrega contra una conferència "que promou un referèndum il·legal contra la Constitució espanyola".

El vicepresident del grup parlamentari del Partit Popular Europeu (PPE) suplica als eurodiputats que no hi vagin i ho argumenta assegurant que la seva presència a l'acte "es podria utilitzar per donar la impressió que el PP europeu dona suport a aquest acte il·legal". Pons també explica als seus col·legues que la independència de Catalunya "crearia un precedent perillós per a la unitat de molts altres països europeus".

Génova té intenció demà de guardar silenci sobre la trobada i no emetre cap valoració per no donar-li protagonisme. Però aquest dilluns no se n'ha pogut estar de menystenir públicament l'acte. El PP ha organitzat un esmorzar informatiu de González Pons amb periodistes , en el qual l'europarlamentari ha assegurat que la conferència no tindrà cap pes institucional perquè no hi haurà cap autoritat i que se celebrarà en una sala llogada de l'Eurocambra, "com si fos una cafeteria". "És un acte particular", ha afegit.

"L'extrema dreta cada cop veu amb més alegria tots els moviments que fa Puigdemont" Esteban González Pons Portaveu del PP al Parlament Europeu

Per a Esteban González Pons, a " Brussel·les cada cop s'entén menys l'actitud de Carles Puigdemont i dels independentistes catalans, perquè el que els independentistes plantegen es veu com un nou Brexit a Espanya i a la UE". El PP considera que el procés ja només genera simpaties a Europa entre l'extrema dreta de Marine Le Pen (França) i el britànic Nigel Farage. "El grup de Farage i Le Pen cada cop veu amb més alegria tots els moviments que fa Puigdemont, perquè un Brexit a Catalunya ajudaria a trencar una mica més una UE que no està passant pels seus millors moments", ha dit.

Per molt que inverteixin en ambaixades i propaganda pública, al final no fan més que el ridícul Pablo Casado Vicesecretari de Comunicació del PP

En el mateix sentit s'ha expressat el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, després de la reunió de l'executiva presidida per Mariano Rajoy. Casado considera que Puigdemont "està rebent el cop de porta de les institucions europees" perquè només té el suport de l'extrema dreta. En aquest sentit ha assegurat que la diplomàcia catalana no està servint per a res. "Per molt que inverteixin en ambaixades i propaganda pública al final no fan més que el ridícul", ha etzibat, i ha assegurat que el govern popular té el suport de totes les institucions europees en contra del referèndum.

El govern de Mariano Rajoy ja va carregar durament contra l'acte en el moment que es va anunciar. El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, va perjurar des de Brussel·les que "afrontarien qualsevol intent de justificar el que és injustificable". Durant un esmorzar informatiu dijous de la setmana passada a Madrid amb una desena d'ambaixadors, Dastis va rebaixar el to i va assegurar que Puigdemont no tindria "gaire èxit" explicant el referèndum al Parlament Europeu.

Des de Brussel·les, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, també ha criticat aquest dilluns l'acte sobre el referèndum. Montserrat ha retret al president de la Generalitat que vagi a la capital comunitària a explicar el referèndum i, en canvi, no anés a la Conferència de Presidents de la setmana passada. "Aquí no està convidat i ve, i on no està convidat, hi va", ha dit la ministra. Puigdemont "s'equivoca de fòrum i de dia", ha insistit.