PP, PSC i Cs respecten la sentència d'Estrasburg sobre Atutxa però no veuen paral·lelisme amb el cas Forcadell

"Com a demòcrates, acatem les sentències judicials. Aquesta és la diferencia amb els que no són demòcrates i decideixen no acatar-les". És la reacció del portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, un cop ha transcendit que el Tribunal d'Estrasburg ha condemnat Espanya per haver inhabilitat l'expresident del parlament basc Juan María Atutxa. Des de la sala de premsa del Parlament, Fernández ha criticat l'independentisme perquè, segons ell, només accepta les sentències judicials que li afavoreixen i ha apuntat directament contra la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell: " El que no pot dir és quan les sentències li agraden són justes i quan no li agraden que són arbitràries i autoritàries".

El PP, com el PSC, no veu un paral·lelisme clar entre la inhabilitació d'Atutxa i el procés judicial obert contra Forcadell i ha recordat que, si la presidenta és inhabilitada, també tindrà oberta la via europea per recórrer la sentència judicial. En tot cas, F ernández ha negat que Espanya sigui un estat "demofòbic", tal com denuncia el sobiranisme i ha recordat que no hi ha cap país a la Unió Europea -excepte el Regne Unit- que contempli el dret a l'autodeterminació. El portaveu popular fins i tot s'ha referit a un estudi sobre la qualitat democràtica dels estats que The Economist va fer el 2015, "en ple procés sobiranista", en el qual situava a Espanya entre " els 20 estats del món amb democràcia plena".

Fernández ha citat una a una les constitucions dels principals països europeus, com França, Itàlia, Portugal, Alemanya i Àustria per remarcar que també consagren la idea d'estat "unitari i indivisible", com fa la constitució espanyola. "Espanya té la mateixa legislació que les democràcies més avançades del món, per això els independentistes només tenen el suport del partit d' Umberto Bossi i de l'ultra dreta finlandesa", ha opinat. El portaveu del PP ha volgut recordat a l'entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, que ell mateix ha jugat a Itàlia i ha entrenat a Alemanya, "dos països que comparteixen la legislació espanyola que Guardiola veu autoritària i antidemocràtica".

De la seva banda, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha subratllat que "no hi ha cap paral·lelisme" entre el cas Atutxa i el cas Forcadell. "Aquí no s'estan dirimint incidències sobre la creació d'un grup parlamentari. A Catalunya, es parla de la vulneració d'ordres directes del Tribunal Constitucional per part de la Mesa del Parlament", ha assenyalat. Granados ha lamentat que l'independentisme intenti "barrejar" els dos casos i, referint-se als sobiranistes de la Mesa, ha reclamat que tots els servidors públics "respectin i compleixin" cadascuna de les sentències judicials.