El PP, sobre la sentència del cas Nóos: "Qui la fa la paga"

" Qui la fa la paga i, "si ho ha fet algú, al final ho ha de pagar". Així s'ha expressat el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, minuts abans de conèixer la sentència del cas Nóos, que s'ha conegut aquest divendres a les 12 hores. En una entrevista a Antena 3, Maillo ha ressaltat que, més enllà que veure la infanta Cristina i el seu marit, Iñaki Urdangarín, a la banqueta sigui "dolorós" i "complicat" de comprendre, "l'essencial" en democràcia és fer pagar la corrupció a qui la comet.

El dirigent del PP, que està convençut que previsiblement la sentència serà recorreguda per alguna de les parts, ha insistit que la justícia és independent i actua "es digui com es digui la persona que suposadament ha comès aquest delicte". Pel que fa a la implicació de l'expresident de les Balears i exdirigent del PP Jaume Matas, Martínez Maillo ha assenyalat que el seu partit "ja ha passat pàgina" amb ell i des de fa molt temps no forma part del PP. "És una pena que una persona hagi pogut arribar eventualment a una situació com aquesta. L'únic que demanem és que es faci justícia i que es faci com més aviat millor", ha afegit.

Albert Rivera

"Els espanyols han d'estar contents amb els jutges"

El president de C's, Albert Rivera, ha estat dels primers polítics en reaccionar a la sentència un cop s'ha conegut. " La justícia ha de ser igual per a tots. Qui la fa la paga, siguin polítics o persones de la casa reial, et diguis Urdangarin, Pujol, Bárcenas". Rivera ha recordat que, en política, fa "molts anys" que la corrupció ha estat protagonista. "Ara, la nova política hem de contribuir a fer neteja de la corrupció", ha assenyalat en atenció als mitjans de comunicació.

" Els espanyols han d'estar contents amb els nostres jutges. Tot i les pressions polítiques, fan complir les lleis a qualsevol", ha subratllat. La condemna a Urdangarín no fa oblidar al líder de C's la connivència amb què va comptar per part de la classe política, ja fos al govern de les Illes Balears, al de la Comunitat de Madrid i al del País Valencià."Hem de fer neteja i el PP i el PSOE han d'admetre que els últims anys hi ha hagut carta blanca amb la corrupció", ha insistit.