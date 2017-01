PSC i CSQP volen que els catalans paguin un 52,5% d'IRPF a partir de 120.000 euros

Els impostos són els grans protagonistes de les esmenes que han presentat els partits a la llei de mesures fiscals i financeres que acompanya els pressupostos del 2017. Aquest passat dilluns, la CUP anunciava la voluntat d'apujar entre un i dos punts les rendes superiors als 60.000 euros anuals, i aquest dimarts PSC i CSQP van més enllà en una proposta que apuja els tipus fins el 52,5% a partir dels 120.000 euros (30% tram autonòmic i 22,5% tram estatal). Com la CUP, socialistes i 'comuns' plantegen crear dos nous trams, un entre 60.000 i 90.000 euros, en què s'incrementara la pressió fiscal en tres punts percentuals, i un altre entre 90.000 i 120.000 euros, amb un increment de 7,5 punts.

L'altra novetat destacada és l'eliminació del tram superior de l'escala autonòmica, avui a partir dels 175.000 euros. El 52,5% s'aplicaria, doncs, a partir dels 120.000 euros, que passaria a ser l'últim tram autonòmic. Avui, el tipus màxim a Catalunya és del 48% a partir dels 175.000 euros.

La proposta sobre l'IRPF també planteja rebaixar la pressió a les rendes més baixes. Actualment, per sota dels 17.000 euros es paga un 12% i l'esmena que han presentat aquest dimarts fixa que paguin un 11,5% les persones amb ingressos inferiors als 20.000 euros.

Les esmenes conjuntes que han presentat PSC i CSQP també tenen en compte els impostos de successions i de patrimoni. De fet, la recaptació extra que creuen que es podria aconseguir és d'un màxim de 790 milions: 190 per l'IRPF, 450 per successions i entre 100 i 150 per patrimoni. En aquest últim, volen equiparar els tipus que s'apliquen als patrimonis més alts als qua s'apliquen a Extremadura, la comunitat de l'Estat amb els tipus més elevats. Així, a partir dels 10,7 milions d'euros el patrimoni estaria gravat amb un 3,75%, enlloc del 2,75% actual.

Les propostes de màxims presentades pels socialistes i la confluència d'esquerres no tenen opcions de ser aprovades. Junts Pel Sí rebutjarà les seves esmenes fiscals, que tampoc compten amb el suport de C's ni PP.

Pel que fa l'impost de successions, "el que té més recorregut", les esquerres mantenen la bonificació del 99% entre pares i fills i entre cònjuges (grau 1 de parentiu), però eliminen la majoria de bonificacions per a la resta de grups. "Si ja hi ha deduccions, per què mantenir les bonificacions?", s'ha preguntat el portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, que ha lamentat que una part de la ciutadania, "la que pot fer planificació fiscal", acabi pagant quantitats simbòliques. Mantenen, en canvi, l'exempció de l'habitatge habitual fins els 500.000 euros i augmenten les deduccions per als joves de fins a 30 anys.

"La CUP prioritza el referèndum i no que pagui més qui més té"

Les esmenes fiscals presentades per PSC i CSQP incrementen la pressió fiscal a partir dels 60.000 euros de forma molt més intensa que la proposta presentada per la CUP. "La diferència és que ells estan negociant amb el Govern", ha apuntat en roda de premsa la diputada del PSC Alícia Romero. Segons ella, " la CUP ha rebaixat les seves pretensions" perquè ha escollit què prefereix prioritzar: "La CUP prioritza el referèndum i no que pagui més qui més té".

En una línia similar, Coscubiela, que ha preferit no criticar de forma directa a la CUP, ha subratllat que, a diferència d'altres, a CSQP han intentat "que entre els discursos i les propostes no hi hagi un abisme".