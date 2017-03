El PSC es compromet a acatar les decisions del PSOE de "naturalesa i rellevància constitucional"

El PSC i el PSOE enterraren aquest dilluns les destrals de guerra. Si no hi ha canvis d'última hora, les executives dels dos partits signaran un document d' actualització del protocol d'unitat, vigent des de 1978, que posarà punt i final a la crisi que va esclatar quan els socialistes catalans van decidir mantenir el ' no a Rajoy', desacatant la decisió del comitè federal d'abstenir-se en la investidura del president espanyol.

El document, al qual ha tingut accés l'ARA, té poc més de tres pàgines i no estableix grans canvis, però sí que subratlla tant el "reconeixement i respecte mutu de l' autonomia de les dues organitzacions" com la "confiança i lleialtat" i l'" equilibri en les relacions polítiques i organitzatives". Amb tot, es destaca que "correspon al PSOE la definició de la posició política dels socialistes en els assumptes de naturalesa o rellevància constitucional i "aquells l'aplicació dels quals excedeix de l'àmbit territorial de Catalunya".

En aquesta categoria s'inclouria el conflicte territorial entre Catalunya i l'Estat i, també, decisions com la polèmica posició del PSOE en relació a la investidura de Rajoy. Tot i que el text assegura la "intervenció" del PSC en aquests temes "mitjançant la participació en els òrgans del PSOE", també deixa clar que els socialistes catalans es comprometen a "l'aplicació en el seu àmbit territorial de les posicions polítiques i resolucions adoptades" a Madrid.

Consens previ en acords de governabilitat i aliances electorals

Pel què fa a la política d'aliances, i en la línia del que ja havien revelat les dues formacions, el text diu que el PSC continuarà establint "les línies fonamentals de la política electoral" i les "aliances" a Catalunya, si bé afegeix: "La celebració d' acords de governabilitat, la política de coalicions, pactes i aliances electorals serà analitzada i consensuada en la comissió de coordinació política PSOE-PSC".

Una comissió que, gairebé inactiva des que es va crear el 2013, ha de tenir un paper clau d'ara endavant per al " seguiment, avaluació i decisió sobre les qüestions recollides" en l'acord entre els dos partits. L'òrgan "estarà integrat pel secretari general del PSOE, el primer secretari del PSC, dos membres de l'executiva del PSOE, dos membres de l'executiva del PSC i dos membres del grup parlamentari federal del PSOE al Congrés, un en representació de cada partit", estableix el document.

Participació a les primàries del PSOE



Pel què fa al congrés federal del PSOE (que tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny), "inclosa l'elecció del secretari general", l'acord fixa que "podran participar els que tinguin la condició de militants del PSC, sempre que compleixin els requisits exigits als del PSOE, integrant-se en un cens amb validesa per a tot el procés congressual". En una nota al peu, s'aclareix que "els responsables d'organització de PSOE i PSC determinaran el procediment perquè els afiliats i les afiliades del PSC traslladin la seva voluntat d'incorporar-se a aquests censos". D'aquesta manera, Ferraz passarà a tenir accés al cens del PSC, si bé caldrà veure si els socialistes catalans s'han d'inscriure en un cens específic per participar a les primàries del PSOE, tal i com s'havia apuntat en un primer moment.