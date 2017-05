El Pacte convoca una reunió el dimarts dia 6 de juny a les 17.30

Ja hi ha data per a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum. La coordinadora d'aquest espai, liderada per Joan Ignasi Elena, s'ha trobat aquest dilluns a la tarda per decidir el dia en què es reunirà el plenari i, segons avancen fonts coneixedores a l'ARA, serà el proper dia 6 de juny, la setmana que ve, a les 17.30.

Ahir, la cimera de partits favorables al referèndum reunida al Palau de la Generalitat -hi eren tots menys Catalunya en Comú- va acordar emplaçar el Pacte a una nova trobada per compartir els passos a seguir després que La Moncloa tornés a reiterar que no negociarà un referèndum sobre la independència. L'objectiu, segons ha dit la consellera de la Presidència, Neus Munté, és "escoltar tothom" abans de fixar data i pregunta del referèndum. L'executiu obrirà en els propers dies una ronda de contactes amb agents polítics i socials i assistirà a la reunió que convoqui el Pacte Nacional.

Un dels requisits que han posat en els darrers dies els comuns ha estat precisament la reunió del Pacte Nacional per debatre els propers passos després de la negativa de Mariano Rajoy a negociar. A diferència de Junts pel Sí i la CUP, l'espai representat per Catalunya Sí que es Pot al Parlament no avala la via unilateral i es troba ara amb la dicotomia d'alinear-se o no amb el Govern a l'hora de tirar endavant la consulta. Aquesta tarda, el portaveu de CSQP al Parlament, Joan Coscubiela, ha defensat la decisió d'ahir de no assistir a la cimera del Govern perquè segons ell s'estava "marginant" el Pacte Nacional.

Tanmateix, Podem, representat per Albano Dante Fachin, sí que va participar en la trobada i va fer la petició de convocar el Pacte Nacional. La resta de partits hi van donar suport, tot i que els independentistes van reclamar que es fixés ja la data i la pregunta.