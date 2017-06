Puigdemont i Junqueras asseguren que el Govern té "prou eines" per celebrar un referèndum amb garanties

El Govern manté amb fermesa la seva voluntat de celebrar el referèndum, tot i els embats que puguin arribar de l'Estat. Preguntat per la seva resposta davant una possible inhabilitació dels seus càrrecs, Puigdemont ha contestat que "només el Parlament té dret a inhabilitar-nos". "Que no han vist la determinació d'aquest Govern?", ha reblat el president en una entrevista conjunta amb el vicepresident, Oriol Junqueras, a TV3.

L'entrevistat, el director de la televisió pública, Vicent Sanchis, ha demanat als dirigents si hi haurà un cens per al referèndum. Junqueras ha assegurat que es farà "tal com correspon" i ha assenyalat que "hi haurà comissions d'observació internacional que informaran de la qualitat i les garanties". En relació a la possibilitat de participar de la votació a les persones que viuen a l'estranger, Puigdemont ha deixat clar que es donaran "totes les facilitats perquè la gent que viu fora pugui votar". "Ens dotarem de les mateixes regles del joc que quan hi ha eleccions convencionals", ha afegit.

Davant la possibilitat que els Mossos d'Esquadra hagin d'obeir a una ordre que aturi la votació, Puigdemont i Junqueras han evitat respondre amb concreció quina serà la seva actuació. "Sabrem fer allò que pertoca per garantir que els ciutadans exerciran el seu dret a vot", ha expressat el vicepresident. "Tenim prou eines per fer front a aquest reptes", ha precisat.

Davant la possibilitat que no signar -de moment- la convocatòria del referèndum pugui comportar accions judicials des de l'Estat, Junqueras ha subratllat la necessitat de ser "prudents i valents alhora". S'ha de combinar serenitat i fermesa", ha afegit. En referència a les garanties jurídiques que han de bastir l'organització de la consulta, Puigdemont ha assegurat que "s'explicarà absolutament". No fer-ho seria una "greu irresponsabilitat", ha admès. Davant el paper dels funcionaris, Puigdemont ha criticat les "amenaces" sobre aquest col·lectiu que arriben del govern espanyol i Junqueras ha deixat clar que "no han de patir per res".

Sense mínim de participació

Junqueras no ha volgut posar un límit de participació com a mesura preventiva a un possible "boicot" de qui s'oposi a la celebració del referèndum i ha confiat que "serà alta". "El que fa homol·logable el resultat són els mateixos criteris que s'han aplicat habitualment", ha assenyalat, i ha posat d'exemple el referèndum d'ingrés a l'OTAN. A més, ha recordat que la Comissió de Venècia no fixa un mínim de participació. Amb quin avantatge s'aplicarà la votació? "Amb un vot", ha assegurat Puigdemont.

El president s'ha mostrat convençut que la gent partidària del 'no' a la independència anirà a votar. "I tant", ha assenyalat, i ha posat l'exemple de la consulta del 9-N, on unes 500.000 persones es van decantar per les opcions distintes al doble 'sí'.

Els dos màxims representants del Govern han defensat que el referèndum és l'única via al seu punt de mira. "No hi ha cap circumstància que faci impossible el referèndum", ha assegurat Junqueras, poc abans que Puigdemont deixés clar que només hi haurà eleccions autonòmiques si el 'no' s'imposa a la votació. En cas que el resultat fos 'sí', el vicepresident econòmic ha subratllat que "s'implementarà" i que "caldrà negociar la divisó d'actius i de passius amb l'estat espanyol".

En relació a la literalitat de la pregunta, Puigdemont ha assenyalat que "cada element és important" i que la "seva importància demana que es cuidin tots els detalls". Junqueras ha negat que l'acord pel seu redactat provoqués divergències, sinó que "va arribar sol".

La corrupció

Puigdemont ha defensat que el PDECat està lliure de corrupció i s'ha mostrat implacable amb la voluntat que el seu partit estigui net de males pràctiques. Així s'ha distanciat de les causes que afecten a l'antiga Convergència, que "ja estan judicialitzats". Respecte la imputació de Germà Gordó en el cas 3%, Puigdemont ha demanat que es respecti la "presumpció d'innocència" i ha destacat que el PDECat ha tingut un "posicionament molt nítid". De la seva banda, el president d'ERC ha presumit que el seu partit no està esquitxat per cap cas de de males pràctiques i ha denunciat que a l'estat espanyol hi ha una "indústria" de la corrupció.

Les declaracions dels màxims dirigents del Govern arriben després de l'anunci de la data i la pregunta i del protagonisme de la societat civil, que aquest diumenge ha sortit al carrer per aixoplugar l'executiu camí de l'1 d'octubre.