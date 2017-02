Puigdemont es compromet a una pregunta "clara" i "binària" sobre la independència

Després de l'anunci de la CUP de votar sí als pressupostos, l'independentisme entra en la recta final del procés. En aquest context, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la diputada de la CUP Anna Gabriel han protagonitzat un col·loqui organitzat pel Punt Avui, 'Moment Zero', en què han analitzat la situació política a Catalunya i han centrat part de la conversa en el referèndum.

Tot i deixar clar que encara no hi ha un acord en aquest àmbit -fins i tot Gabriel ha ironitzat que no es poden d'acord sobre si parlar de "república" o "estat"-, Puigdemont s'ha compromès a fer una pregunta "clara" i "binària" sobre la independència en el referèndum, lluny de la pregunta que va sotmetre a votació, per exemple, el govern del Quebec en el darrer referèndum."Tothom sabrà què ha votat", ha dit Puigdemont.

En aquest sentit, Gabriel ha reclamat que la consulta d'autodeterminació sigui "al més aviat possible" i que es concreti ja l'anunci de la data. A parer seu, ha d'anar connectada a l'"estratègia" del procés i s'ha de fer quan es pugui maximitzar la participació a la consulta d'autodeterminació. No ha concretat si ha de ser abans o després de l'estiu però sí que ha reclamat que l'anunci de quan es farà el referèndum no sigui "presidencialista" sinó fruit d'un "acord" social i polític.

El president acusa Rajoy d'actuar inconstitucionalment

Tanmateix, en la seva primera intervenció Puigdemont ha criticat el govern espanyol per voler actuar "al marge" de les institucions catalanes, acusant-lo així d'estar incomplint la Constitució.

Puigdemont ha carregat contra el PP i Mariano Rajoy per apel·lar de forma continuada a l'aplicació de l'article 155 i la suspensió de l'autonomia. A parer seu no s'haurien d'utilitzar de forma "recorrent" sinó que amb "cautela i cura". "Em preocupa com a demòcrata", ha asseverat, la "immobilitat permanent".

El president ha assegurat que La Moncloa està incomplint el seu "deure" de mantenir unes relacions ordinàries amb el Govern de Catalunya.

En relació a la trobada que havia de tenir amb Rajoy, Puigdemont ha dit que continua a l'espera de la seva convocatòria, que depèn del govern espanyol. En aquest sentit, el president s'ha mostrat desconfiat en que Madrid canviï l'actitud respecte de Catalunya i per això s'ha mostrat disposat a tirar endavant el referèndum.

Davant d'aquest plantejament, Anna Gabriel s'ha mostrat partidària de tirar pel dret i fer el referèndum, sense pensar amb l'eventual beneplàcit de l'estat espanyol. A parer seu, demanar permís equivaldria a la "subordinació". "Som un subjecte polític independentment del que digui l'estat espanyol", ha dit, assegurant que Catalunya ja no està en aquella fase en què es pretenia contribuir en la "governabilitat" d'Espanya. També ha demanat a les institucions espanyoles que s'estalviïn cap oferta fiscal perquè no "desactivarà res".