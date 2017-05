Puigdemont farà l'última oferta de referèndum pactat el dia 22 en una conferència a Madrid

L'última proposta de pacte del Govern a l'Estat per acordar un referèndum ja té data. El dilluns 22 de maig, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, viatjaran a Madrid per impartir-hi una conferència que, sota el títol 'Un referéndum para Catalunya. Invitación a un acuerdo democrático', servirà per fer arribar al govern de Mariano Rajoy l'última proposta per asseure's a negociar. Una conferència que ha estat emparada per l'Ajuntament de Madrid -governat per Manuela Carmena- i que, en cas que el govern espanyol no atengui la petició de negociació, durà el Govern a activar aleshores la fase unilateral.

Serà, doncs, tres dies després que el Pacte Nacional pel Referèndum finalitzi els seus treballs amb un acte en què exhibirà els suports rebuts, quan el Govern oficialitzarà la seva proposta d'acord. Serà, tal i com va avançar l'ARA, un acte amb un format similar al que es va fer el mes de gener a Brussel·les, tot i que el contingut serà diferent. Si al Parlament Europeu es va demanar la implicació internacional per poder fer el referèndum, segons fonts governamentals, aquesta vegada les intervencions dels tres governants anirà enfocada a fer un ultimàtum a l'Estat.

Després que el Senat rebutgés acollir la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva en el format que reclamava la Generalitat, l'executiu català es va posar en marxa per trobar una alternativa. Finalment, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de la capital espanyola que lidera Manuela Carmena, l'acte es farà a l'Auditori Caja de Música de Madrid.

Serà des d'allí des d'on el Govern farà l'últim intent per forçar l'executiu de Rajoy a negociar les condicions del referèndum. Tal i com va insistir ahir Puigdemont, la Generalitat està disposada a obrir una negociació "flexible" amb el govern espanyol sobre aspectes com la data, la pregunta, les majories necessàries i l’aplicació del resultat que sorgeixi de les urnes. De fet, el president va avisar que "l’única manera que té l’Estat d’impedir que el referèndum sigui al mes de setembre és asseure’s a dialogar i acordar una altra data”.

Aquest divendres, el govern espanyol ja ha mostrat aquest divendres que no pensa canviar d'opinió. Durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres i en ser preguntat sobre el fet que Puigdemont parli d'"última oferta", el portaveu del govern espanyols, Íñigo Méndez de Vigo, ha dit: "No plantegem això en termes de l’ última oferta. Som un govern dialogant, però respectem l’ordenament jurídic". "Hem explicat públicament i privadament per què no podem i no volem permetre un referèndum com el que es demanen", ha afegit.

Davant la negativa reiterada de la Moncloa a fixar data a la reunió entre Puigdemont i Rajoy -que just avui coincideixen a la inauguració de l'Automobile Barcelona-, el Govern ha optat perquè la conferència sigui el vehicle amb què traslladar l' última oferta de diàleg. Tanmateix, no està clar que cap representant del govern espanyol assisteixi a la conferència malgrat que la Generalitat té previst convidar tothom que hi vulgui assistir.

Si, finalment, no assisteix ningú de l'executiu del PP a la conferència -quelcom que la Generalitat interpretaria ja com una falta de voluntat de diàleg-, s'esperarà a la reacció que es faci al govern espanyol. Si, un cop més, el govern espanyol refusa negociar el referèndum, l'executiu català preveu activar la fase unilateral per arribar a celebrar el referèndum.

Preveient aquest escenari, ahir Puigdemont ja va argumentar que la validesa de la votació no depèn del permís de l'Estat, sinó del nivell de participació. En aquest sentit, va apuntar que, per a ell, un referèndum acordat amb un 15% de participació no seria vàlid, mentre que un referèndum no acordat amb una participació substantiva sí que ho seria.

El president, que va defensar la validesa de la compra d’urnes per part de la Generalitat, va afirmar també que el Govern vetllarà perquè tots els ciutadans votin en igualtat de condicions, i que això passa perquè hi hagi prou punts de votació a tot el territori.