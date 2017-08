Puigdemont crida demà a manifestar-se per contribuir cívicament en la "derrota del terrorisme"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida aquest divendres a manifestar-se demà a Barcelona contra el terrorisme. En declaracions després del ple extraordinari per expressar el condol i la solidaritat amb les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, ha demanat a la ciutadania que participi en la mobilització per contribuir des del civisme en la "derrota del terrorisme". El cap de l'executiu català ha situat, així, el civisme com un "valor imprescindible" també contra els extremismes i ha recordat que Barcelona és ciutat "de pau" i s'ha mostrat convençut que demà així s'expressarà la ciutadania.

Per a Puigdemont, la manifestació de demà serà punt de trobada de persones que pensen diferent però que comparteixen el desig de conviure "en pau i llibertat" i també des del "respecte i la tolerància".

També ha afirmat que, després dels atacs, en la manifestació també s'expressarà la "consternació" i el condol a les víctimes dels atemptats.

La manifestació, que va ser convocada des de la Generalitat i l'ajuntament de Barcelona, s'iniciarà als Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya. Estarà encapçalada pels cossos de seguretat, d'emergències, taxistes i tots aquells que van contribuir en el rescat durant els atemptats. També hi estaran representats els familiars de les víctimes. Ja en un segon pla, està previst que hi siguin presents les autoritats i representants del teixit social, en què hi haurà el president de la Generalitat i els membres del Govern però també el rei d'Espanya, el cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, i presidents de les comunitats autònomes.