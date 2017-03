Rajoy diu que investigar la caixa B del PP els pot fer acabar "com la dona de Lot, convertits en estàtua de sal"

La mala maror entre el PP i Ciutadans ha arribat al xoc dialèctic entre Albert Rivera i Mariano Rajoy, al Congrés. Tot i que el líder de Ciutadans ha fet un esforç en la sessió de control d'aquest dimecres per treure pit de les coses bones del pacte entre tots dos partits, ha puntualitzat que el pacte funciona "fins que pronunciem la paraula corrupció". El líder de Ciutadans ha acusat directament Rajoy d'incomplir el punt per estudiar el finançament il·legal del seu partit. El president espanyol ha posat en dubte la creació mateixa de la comissió, així com també en quina cambra es podria crear, si es fes: al Congrés o al Senat.

Rajoy ha afirmat, però que no ha dit que no hagi de complir cap dels punts, però li ha recordat que un dels punts de l'acord és el de la creació d'una "comissió de qualitat política" on s'ha de parlar "del finançament de tots els partits". Rajoy ha justificat que cal "mirar endavant" perquè "si mirem massa enrere ens pot passar com a la dona de Lot, i acabar convertits en estàtua de sal".

Rivera li ha recordat que el PP al Parlament català va demanar una comissió d'investigació del cas Pujol, o n'ha demanat també per a casos de corrupció del PP, i ara vol tirar pilotes fora quan es tracta d'investigar els papers de Bárcenas. "Investigarem la caixa B, amb vostès o sense vostès", ha reptat Rivera.

"Estic disposat a parlar d'aquest assumpte. Podem parlar si la comissió es fa al Congrés o al Senat, si afecta només al finançament del PP o també a la de Podem, del PSOE o a seva. Podem discutir si comença al 1990 o quan", ha dit abans de presumir del compliment dels altres punts del pacte amb Ciutadans.