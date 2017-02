Rajoy oferirà a Puigdemont una proposta alternativa al referèndum, segons 'El País'

Mariano Rajoy podria estar plantejant-se una oferta concreta per acabar amb la crisi de relacions amb Catalunya. Segons explica aquest diumenge el diari 'El País', l'oferta passaria per donar resposta a la majoria de les 46 demandes que li va fer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Rajoy en la seva última reunió, aviat farà un any.

Sense concretar, el diari madrileny explica que el pla del govern central passaria per més competències, més infraestructures, portar alguns consells de ministres a Barcelona i fer extensions de museus estatals a Catalunya.

No es tracta, en cap cas, d'una oferta alternativa que es posarà a votació al costat del sí a la independència en una hipotètic referèndum acordat, com va ser la 'devolution max' que va oferir el Regne Unit a canvi de votar no en el referèndum d'Escòcia. Rajoy ho voldria oferir a canvi que Puigdemont s'oblidi de la independència i de posar-ho a votació.