Rajoy demana als empresaris "ajuda per guanyar la batalla" a l'independentisme

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no vol que el procés sobiranista posi en risc la recuperació econòmica de la qual fa bandera. Per això, ha demanat aquest dimarts als empresaris "ajuda per guanyar la batalla" als independentistes. "Us vull demanar ajuda per guanyar la batalla de la moderació, la sensatesa i la responsabilitat", davant els qui volen "desconnectar-se del futur, la llei i el diàleg", en relació amb el govern de la Generalitat. Rajoy ho ha dit en la inauguració de la jornada 'Connectats al futur', sobre infraestructures, on ha anunciat una inversió de 4.200 milions per a Rodalies.

Davant d'uns cinc-cents empresaris i polítics, Rajoy ha dit que a canvi es compromet a dialogar i a apostar perquè Catalunya sigui "la proa" d'Espanya en matèria econòmica. "Vull una Catalunya pròspera, en una Espanya a l'alça ancorada en una Europa competitiva", ha afirmat.

Un cop més, ha fet bandera de la "concòrdia i el sentit comú" que pregona el seu govern, ha dit, i ha fet una crida a establir un "diàleg sensat" pensant en el "bé comú dels catalans". "És hora de construir ponts i tancar esquerdes", ha dit en un discurs trufat de referències al procés sobiranista.

Així, ha explicat que un cop "superada" la "tremenda" crisi econòmica i davant les condicions de "sortir-nos-en", no és moment de "malbaratar-ho" impulsant "aventures empobridores" i creant "inestabilitat política". Per això, ha reclamat "punts de trobada" als governants catalans, als quals ha avisat, una vegada més, que "el camp de joc ve marcat per la llei". "No ens saltarem ni la llei ni el diàleg", ha assegurat.