Rajoy assegura que Espanya "té molt bona salut" i que Homs ha de sotmetre's a la llei com la resta d'espanyols

"Espanya té molt bona salut". El president del Govern, Mariano Rajoy, ha contestat a les paraules del diputat del PDECat al Congrés, Francesc Homs, que aquest cap de setmana va vaticinar que si és condemnat en el judici del 9-N serà "la fi de l'estat espanyol". Segons Rajoy, l'estat espanyol és la "nació més antiga d'Europa" i hi ha "una voluntat molt majoritària de continuar junts". Però Rajoy no ha estat l'únic popular que ha contestat les paraules d'Homs, sinó que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha reafirmat les declaracions de Rajoy i ha assegurat que les paraules de l'exconseller de la Presidència només tenen "un interès particular d'un senyor que no vol ser condemnat".

El mateix dia que Homs declara davant del Tribunal Suprem per la consulta del 9-N, el president de l'executiu espanyol ha avisat que l'exconseller de la Presidència s'ha de sotmetre a la llei "com els 46 milions d'espanyols". "Aquí l'important és que els tribunals actuïn i que tots acatem les seves resolucions", ha dit el president de l'executiu espanyol després d'un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press. Catalá ha advertit que si Homs ha comès algun delicte "i així ho acredit un tribunal tindrà la sentència que correspongui", ha dit el ministre des d'Albacete.

El president del govern espanyol ha tornat a reiterar que "no es pot fer un referèndum" perquè "tothom sap que és il·legal". Per això, ha volgut deixar clar que és una "obligació" de tots els ciutadans de complir la llei i que "per sobre de la llei no hi ha absolutament ningú".

Des de Catalunya, el líder del PP català, Xavier García Albiol, ha anat més enllà de les acusacions a Homs i ha criticat els dirigents polítics que han anat a les portes del Tribunal Suprem a donar suport a Homs d'anar a "peregrinar" per intentar "tapar la corrupció del 3% i que no se'n parli". En declaracions davant les portes del Mobile World Congress (MWC) recollides per l'ACN, Albiol també ha volgut deixar en evidència el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, perquè no ha anat a Madrid perquè ha assistit a la inauguració del MWC. Per Albiol, això deixa "en evidència" que pretén "amargar-se, protegir-se i deixar que es cremi Convergència per substituir-la".

C's veu "normal" que Homs declari pel 9-N

La líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ha qualificat de "normal" que un jutge cridi a declarar un polític que " se salta les lleis i es gasta 13 milions d'euros de tots els catalans en fer una consulta il·legal per a la secessió". En una entrevista a la Cadena SER recollida per l'ACN, Arrimadas ha comparat els representants polítics que assegura que no compleixen la llei i van a judici amb la dels autònoms: "Els autònoms que no arriben a temps a pagar les seves quotes sabem que tindran recàrrecs".

La líder de C's s'ha mostrat sorpresa per la " sensació d'impunitat" dels dirigents de l'antiga CDC que van organitzar la consulta. "Creien que tot i saltar-se la llei, no els passaria res", ha afegit. Segons Arrimadas, al Govern no li convé "buscar solucions des de la política perquè viu bé des del victimisme i la confrontació".

El govern espanyol, segons ha explicat la líder de C's, ha canviat d'actitud gràcies a l'acord d'investidura amb el partit taronja i que els populars no tinguin majoria absoluta. Així, Arrimadas ha tornat a instar el govern espanyol a "concretar el diàleg amb mesures i reformes en matèria de serveis i infraestructures" i que no ho confiï tot "a la Llei i a la Justícia", com assegura que ha fet fins ara.

El PSC creu que el judici d'Homs és "el fracàs de la política"

El PSC no ha canviat ni un mil·límetre el discurs que ja va tenir quan Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau van seure al banc dels acusats pel 9-N. "Aquests judicis són la demostració fefaent del fracàs de la política", ha afirmat el secretari d'organització dels socialistes, Salvador Illa, insistint que els problemes polítics no es resolen als tribunals. Tot i això, no s'ha estat d'afegir que els responsables polítics han d'assumir les conseqüències dels seus actes; en el cas d'Homs, ha dit, haver desobeït el TC.