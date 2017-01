Rajoy es fa el sord davant de l'acusació de Bárcenas que el PP tenia una caixa B

El president espanyol, Mariano Rajoy, no ha dit ni una sola paraula sobre la declaració de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, en la reunió del comitè executiu que s'ha celebrat aquest dilluns. El PP es fa el sord i intenta passar de puntetes davant del retorn de l'extresorer, que ha confirmat l'existència d'una caixa B al partit. El vicesecretari de comunicació popular, Pablo Casado, també ha intentat desempallegar-se de la qüestió en la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció.

"Fa molt de temps que en parlem i defensem l'honorabilitat del partit i el desconeixement de totes les acusacions. No hi ha cap diferència en la declaració d'avui i ja ho hem negat", ha dit Casado, que no ha volgut entrar a negar amb rotunditat l'existència de la caixa B ni tampoc ha aclarit si el partit presentarà càrrecs contra Bárcenas per defensar-se de les acusacions.

En la reunió del comitè executiu, que aplega tota la direcció ampliada del partit, Rajoy ha parlat de la Conferència de Presidents que se celebrarà demà. El president espanyol ha destacat com els principals temes a tractar en aquesta reunió el finançament autonòmic, la sostenibilitat de la població, l'estat del benestar, el repte de l'ocupació, el de l'educació, la targeta de serveis socials únics, la unitat de mercat, la mobilitat funcionarial i la qüestió europea.

Rajoy ha fet també una defensa de la "unitat" del partit. Casado ha presumit d'aquesta unitat, que segons ell és "territorial", "d'actuació" i al voltant del president del partit. Rajoy ha agraït el suport del partit, i ha tret pit dels "encerts" del PP en aquest temps en què ha destacat aquesta unitat.

També ha marcat els principals reptes que encara el partit. El primer, de manera immediata, és la renovació de tota l'estructura del partit, que començarà al congrés del febrer. Després d'aquesta renovació, que el PP vol fer "amb el mínim soroll possible", es prepararan les eleccions municipals i autonòmiques, que seran a la primavera del 2019. El PP vol anar resolent els candidats en els congressos regionals. Dins d'aquests dos processos, el PP vol "parlar poc de nosaltres mateixos", segons ha explicat Casado, a la vegada que es pretén mantenir "el partit tensionat".

El tercer punt que ha destacat Rajoy és la voluntat de "seguir governant" sent conscient que cal arribar a acords, i perseguint els objectius de crear ocupació, continuar amb els processos de reformes i impulsar el diàleg al Congrés amb les comunitats i amb els sindicats i patronals, segons ha descrit el vicesecretari popular.

Defensa la compatibilitat de càrrecs de Cospedal

A la reunió, la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, s'ha dirigit a la direcció per fer un record a l'exalcaldessa de València, Rita Barberá, que va morir fa gairebé dos mesos, i ha fet també una defensa de la unitat del partit, just quan algunes veus posen en dubte la conveniència de la seva continuïtat com a número dos de Rajoy a Génova.

Rajoy ha defensat que hi ha compatibilitat de càrrecs entre un d'institucional i un d'orgànic, cosa que obriria la porta a la continuïtat de Cospedal com a número dos, i a la vegada al capdavant del ministeri de Defensa. "De vegades és fins i tot positiu que la tasca de govern i l'orgànica vagin compassades", ha considerat Casado.

El partit ha perfilat també el calendari del congrés, que començarà dissabte a les 18 h, i s'allargarà fins diumenge. Les votacions es produiran dissabte, després del primer discurs de Mariano Rajoy davant dels compromissaris.

També s'han definit les dates per començar els congressos regionals. Donaran el tret de sortida el 17 de març amb els congressos de Madrid i altres comunitats, mentre que el de Catalunya arribarà en una segona tanda, a partir del dia 24 del mateix mes.

Patxi López

Casado no ha volgut entrar a valorar la candidatura de l'exlehendakari Patxi López a liderar el PSOE, després que aquest defensés un allunyament dels socialistes del PP per no ser "un analgèsic de la dreta", tot i que sí que li ha recordat que el PP va ser "responsable" durant els anys de lesgislatures socialistes en minoria.