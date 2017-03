Rull: "Si es fan monòlegs i no es compleixen els monòlegs, la gent reacciona"

Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, ha respost l'anunci d'inversions de Mariano Rajoy aquest matí a Barcelona. "Avui Rajoy ens ha vent unes inversions, però des del 2011 que el seu govern, amb majoria amb absoluta, ha pogut escollir les prioritats, i el nivell de compliment és baix, escandalosament baix. La credibilitat els anuncis d’avui és molt baixa" ha dit en el torn de la seva intervenció durant la taula rodona sobre el corredor mediterrani. De fet, Rull també s'ha queixat veladament d'aquest fet, que la intervenció del Govern dins aquestes jornades estigués acotada amb aquest format.

"Si es fan monòlegs i no es compleixen els monòlegs, la gent reacciona", ha dit Rull, relacionat amb el nivell de compliment en les execucions. "Hi ha dos gaps, un entre les inversions que es pacten i les que es pressuposten, i un altre entre el pressupost i l’execució finals". I ha posat l'exemple que del pressupost del 2015 Foment només n'ha executat el 26%, tal com va explicar l'ARA fa mesos.

Per aquest motiu, ha reiterat de manera emfàtica: "Les expectatives i la realitat mai s’han posat d’acord. Ara ens diuen que sí? Volem veure-ho i tocar-ho".

"Hauria sigut un gest del president Rajoy fer un acte de constricció, això hauria començat a crear un marge de confiança", ha comentat el conseller respecte el discurs de Rajoy, en el que no hi ha hagut cap disculpa per la manca d'inversió dels últims anys.

Respecte el corredor mediterrani, Josep Rull ha posat l'accent en un detall important: "El tram Vandellós-Tarragona és ample ibèric, no internacional, això vol dir que millorarà l' Euromed i els trens regionals R16 i R15, però això no és el corredor mediterrani encara, encara falta el tercer fil per a l'ample internacional".

A la mateixa taula rodona també hi havia el secretari d'estat d'infraestructures, Julio Gómez-Pomar, que ha respost les crítiques de Rull. "Al corredor ja s’ha executat 13.500 milions d’euros. Podem valorar si això és difícil de percebre o no, però és important", i ha reiterat: "Hi pot haver la percepció de poc esforç, però les xifres són les que són, i són reals".

Davant la cara d'incredulitat del conseller Rull, qui ha replicat amb elegància però contundències les paraules de Gómez Pomar ha sigut el president de la patronal PIMEC, Josep González: "No discutiré quin eix és més important, si el mediterrani o l'atlàntic, però quan mires el PIB de la zona que abraça el corredor mediterrani és molt superior a de l’eix atlètic, però en canvi l’any passat aquest va tenir un 30% més d’inversió que el nostre. Això és més que una percepció", ha dit mirant al secretari d'estat.