Santamaría: "La Generalitat habita en una realitat paral·lela que no té res a veure amb els desitjos dels catalans"

Quina és la realitat de Catalunya? El govern espanyol i el PDECat han confrontat posicions aquest dimarts al Senat durant la sessió de control. El portaveu dels nacionalistes catalans a la cambra alta, Josep Lluís Cleries, ha preguntat a la vicepresidenta de l'executiu espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, quines són les propostes que ha impulsat l'Estat per respondre a la realitat catalana, enumerant totes les deficiències en Rodalies, en inversions d'infraestructures -com el corredor mediterrani-, en dependència, els atacs a la immersió, l'acollida de refugiats i la balança fiscal deficitària. "Parlarem de realitats -li ha respost la també ministra d'Administracions Territorials-. Els partits de la Generalitat habiten en una realitat paral·lela que no té res a veure amb els desitjos dels catalans. Confonen els interessos electorals propis amb els anhels dels catalans".

Sáenz de Santamaría s'ha referit implícitament a la reforma del reglament del Parlament per a la desconnexió exprés assegurant que ERC i el PDECat "ara consideren que estan per sobre de totes les institucions d'autogovern a Catalunya". " Volen silenciar el seu Parlament i no escoltar els informes unànimes del consell de garanties estatutàries", ha afegit en referència també a la consideració que la partida pel referèndum inclosa en els pressupostos és inconstitucional. En conclusió, la vicepresidenta del govern espanyol considera que els partits independentistes estan veient que " tants anys de discurs únic no han aconseguit ni suport social ni internacional" i ara no fan més que "fugir cap endavant" perquè "els catalans ja no els segueixen darrere".

Una dinàmica "absolutament incomprensible"

Amb tot, la ministra d'administracions Territorials no ha volgut confirmar si l'advocacia de l'Estat ha demanat un informe sobre l'últim pas del Parlament per portar-lo al Tribunal Constitucional (TC). Ja en declaracions als passadissos del Senat, ha assenyalat que els partits de la Generalitat han entrat en una dinàmica "absolutament incomprensible".

Cleries ha denunciat la "judicialització de la política"i que hagin portat "2,3 milions de catalans als tribunals" amb el judici al 9-N. " Ja en tenim prou d'aquest color i per això volem el referèndum per poder decidir per garantir una economia productiva i una política social sostenible per garantir els drets socials. Això amb vostès no ho veurem mai", ha conclòs.