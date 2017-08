Sáenz de Santamaría es reuneix amb els cònsols dels països amb víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils

La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, s'ha reunit aquesta tarda amb 30 cònsols dels països afectats pels atemptats de la Rambla de Barcelona i de Cambrils de dijous a la Delegació del govern espanyol. En els atacs hi va haver víctimes de fins a 35 nacionalitats diferents. La trobada s'ha iniciat poc després de les 16.30 h i s'ha acabat quaranta minuts després. En representació de la Generalitat hi ha assistit la secretària general de Relacions Exteriors i de la Unió Europea, Maria Badia, i el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, en representació de l'Ajuntament de la capital catalana. També hi era present el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.

A la trobada a la Delegació del govern espanyol hi han assistit els cònsols dels països d'origen de les víctimes mortals de l'atemptat i també dels ferits que encara són a l'hospital: França, el Canadà, Alemanya, els Països Baixos, el Regne Unit, Austràlia, Bèlgica, el Marroc, Romania, Irlanda, Grècia, Cuba, Macedònia, Itàlia, el Pakistan, l'Argentina, l'Equador, Veneçuela, les Filipines, Turquia, els Estats Units i Portugal.

També hi han assistit els cònsols generals dels ferits ja donats d'alta: Hongria, el Perú, Colòmbia, la Xina, Algèria, República Dominicana, Hondures i Àustria.

La reunió s'ha iniciat al mateix temps que transcendia que els Mossos d'Esquadra havien engegat una operació a Subirats (Alt Penedès) relacionada amb els atemptats de Cambrils i Barcelona. Tanmateix, al acabar la trobada, la vicepresidenta espanyola no ha volgut fer declaracions.