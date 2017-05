Sánchez arrasa al territori i Díaz només guanya a Andalusia

La victòria de Pedro Sánchez també va ser rotunda a nivell territorial. El ja secretari general electe va imposar-se amb claredat en la majoria de federacions del PSOE. Susana Díaz només va guanyar a Andalusia i en les agrupacions minoritàries d’Amèrica. Fins i tot va perdre a l’Aragó (43,7%), on va arrasar en la recollida d’avals gràcies a la tasca de Javier Lambán, el baró que ha carregat amb més duresa contra Sánchez. A Andalusia, on la baronesa presumia d’un suport indiscutible, el secretari general electe va aconseguir penetrar-hi amb força. Va sumar fins a un 32% dels vots i gairebé 4.000 avals més que fa només dues setmanes, mentre que la presidenta andalusa en va perdre més de 1.400. El vot ocult va ser la clau perquè Sánchez aconseguís superar la barrera clau del 30% en aquest territori, que té 1 de cada 4 afiliats del total i que li va donar la victòria.

En la resta de federacions, Sánchez va guanyar-hi amb molta diferència. On més distància hi va haver va ser Catalunya, seguida de Cantàbria i les Balears: a les dues federacions va obtenir un 71% dels vots. Però el feu que cal tenir en compte per explicar la seva victòria és el País Valencià, que va dir no amb majúscules a l’estratègia del seu president, Ximo Puig: un 63% va donar suport al secretari general electe, mentre que només un 28% va votar Díaz, i un 8,71%, Patxi López.

Patxi López guanya a Euskadi

A les Balears va ser clau el moviment de la presidenta, Francina Armengol, que a última hora va retirar el suport a Patxi López per tornar-lo a Sánchez. L’exlehendakari va obtenir una victòria moral en el seu territori, el País Basc, amb més de la meitat dels vots. Va ser l’únic territori on es va imposar. En canvi, va quedar molt lluny a Múrcia, on l’aparell s’havia mobilitzat a favor d’ell. Sánchez havia assegurat els últims dies que, amb la boca petita, alguns dels líders que havien donat suport a l’expresident del Congrés estaven canviant el seu vot després de veure que no tenia oportunitats en el recompte d’avals.

Però si una cosa demostra el mapa del vot és que no hi va haver una fractura clara entre el nord i el sud. Només l’excepció andalusa. Un 63% dels socialistes andalusos van dir sí a la seva presidenta. Sánchez guanya amb fins a cinc punts percentuals de diferència a Extremadura (49%) i a Castella-la Manxa (48%), malgrat que els seus barons també s’havien bolcat a recollir suports per a Susana Díaz.

A Astúries, on governa el president de la gestora, Javier Fernández, els resultats també van ser rotunds per a Sánchez (53,24%), amb 13 punts de diferència. A Madrid (49,5%), on Díaz (31,76%) havia fet gala de guanyar en avals, també va imposar-s’hi el secretari general. Aquesta victòria a la capital espanyola serà clau per intentar reconstruir el partit després que la presidenta andalusa l’acusés d’haver dinamitat tota la confiança defenestrant el líder de la regió el 2014. En definitiva, s’ha complert la profecia de Sánchez: fa una setmana va assegurar que guanyaria a tot l’Estat menys a Andalusia i Euskadi. I així s’han expressat els militants.