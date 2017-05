Sánchez aposta per incorporar al projecte del PSOE la "plurinacionalitat" de l'Estat

El flamant secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, vol sotmetre a votació dels 1.000 delegats del PSOE que participaran al 39è congrés federal del 17 i 18 de juny la seva idea de "perfeccionar el reconeixement del caràcter plurinacional de l'Estat" en el marc d'una reforma constitucional federal.

Així consta a les esmenes que ha presentat a la ponència marc del congrés relatives al model territorial d'Espanya, en què subratlla el "manteniment de la sobirania en el conjunt del poble espanyol".

La idea de plurinacionalitat no està recollida a la ponència política encarregada per la gestora al diputat basc Eduardo Madina, però sí al projecte amb el qual Sánchez va concórrer a les primàries des de la seva primera versió, presentada per ell mateix al febrer, fins a l'última, fruit del debat entre més de 300 experts i uns 9.000 militants.

Sánchez també vol deixar neta la seva trajectòria en la ponència. Pretén que el document que aprovi el congrés situï en l'any 2011 el declivi electoral del partit, suprimeixi la referència a les derrotes històriques del 2015 i el 2016 i reconegui que en aquests comicis els socialistes van evitar el 'sorpasso' de Podem.

La seva esmena suposa eliminar de la ponència de la gestora la part que assenyala que "després d'abandonar el govern a finals del 2011 el PSOE ha encadenat els dos pitjors resultats de la seva història a les eleccions de desembre del 2015 i juny del 2016", amb Sánchez de candidat.

La revocació del secretari general

Les esmenes de Sánchez traslladen també a la ponència el model de partit que ha defensat en la seva campanya de primàries. En aquest apartat proposa que la revocació o censura d'un secretari general sigui motivada i acordada per un mínim del 51% de vots del comitè federal (o òrgan equiparable a un altre nivell territorial) i que sigui aprovada per la militància en una consulta.

Defensa l'"obligatorietat" de consultar a la militància els acords de govern i de fixar un termini màxim de 90 dies per als mandats de les gestores, les quals despulla de poder polític.

Visió crítica de la investidura de Rajoy

Sánchez trasllada també a la ponència la seva visió crítica amb l'abstenció a la investidura de Rajoy, a la qual es refereix, sense anomenar-la, com una posició que es va limitar a deixar via lliure al PP "en uns moments en què els espanyols estan especialment sensibilitzats davant les agressions socials i laborals, i els escàndols de corrupció que afecten el partit de Mariano Rajoy, sense oblidar la crisi territorial que pateix Catalunya".

Altres esmenes inclouen com un nou pilar de l'Estat del benestar la suficiència econòmica mínima per a qualsevol ciutadà. N'hi ha també que pretenen superar la "visió economicista" de la cultura que, al seu parer, plasma la ponència de la gestora.

Sánchez vol també que el nou projecte del PSOE aposti per la laïcitat –la Constitució diu que Espanya és aconfessional–, aposti per suprimir signes religiosos i denunciï els quatre acords subscrits entre Espanya i la Santa Seu.

Derogació de la reforma laboral

La derogació de la reforma laboral promou una aliança forta amb els sindicats per impulsar polítiques adreçades als falsos autònoms, treballadors independents i becaris i l'augment gradual fins al 2020 de salari mínim als 1.000 euros.

Sobre Europa, demana apostar per una futura "aliança progressista" amb els partits verds i les "noves esquerres, en la mesura que madurin", que substitueixi la "fracassada gran coalició" entre conservadors i socialdemòcrates.

Altres de les seves propostes són contemplar l'horitzó de la jornada de 35 hores abans del 2020, amb el concurs dels agents socials, i una discussió al voltant de la productivitat i estudiar un impost negatiu sobre la renda amb què sufragar la renda bàsica.