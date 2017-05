Santamaría justifica la querella contra la compra d'urnes amb el fet que Junqueras les vinculés al referèndum

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha justificat aquest dimarts la querella contra la compra d'urnes de la Generalitat amb les paraules del vicepresident Oriol Junqueras, des de Nova York, quan va dir que eren un "senyal inequívoc" del compromís amb el referèndum.

"Des de la interlocutòria del Tribunal Constitucional queda molt clar que la Generalitat no pot seguir preparant el referèndum", ha afirmat Santamaría des dels passadissos del Senat. "Divendres van fer l'anunci de la compra d'urnes per al referèndum, i ho van dir ells. Davant de confessió de part, relleu de prova. Després diran que és un brindis al sol, però Espanya és un estat de dret seriós", ha reblat la vicepresidenta espanyola, que considera que els arguments de la Generalitat que les autonomies poden comprar urnes, com ja han fet d'altres, queden desacreditades amb aquestes paraules.

Abans, des de la sessió de control, ha reptat el PDECat a sortir "de la realitat secessionista paral·lela en què viuen", que, segons ella "s'ha quedat amb el suport de la mida d'una urna". A més, ha acusat el govern de la Generalitat d'estar "considerant" contractar aturats perquè siguin ells els que paguin les conseqüències de les possibles il·legalitats que es cometin en la preparació del referèndum: "Aquesta és la seva valentia".

En resposta al senador del PDECat Josep Lluís Cleries, Santamaría ha assegurat que el govern d'Espanya "cada cop és més present a Catalunya i fa més visible la seva tasca". A més, ha criticat que la Generalitat no hagi enviat cap expert a la comissió del finançament autonòmic al mateix temps que es critica el maltractament fiscal.

La vicepresidenta també ha acusat Cleries de creure que Catalunya "és patrimoni de la Generalitat", i ha dit que els pressupostos de l'Estat preveuen més de 1.000 milions extres de finançament per a Catalunya. La número dos del govern espanyol ha posat com a exemple del que fa l'executiu per Catalunya el suport a les infraestructures o als Jocs del Mediterrani.

En resposta al senador socialista José Montilla, Santamaría ha afirmat que en les seves reunions amb la Generalitat l'"única" que ha parlat dels 45 punts que va presentar el president Puigdemont al govern espanyol (tots menys l'últim, el del referèndum) ha estat ella, i ha assegurat que l'executiu de Rajoy té voluntat d'avançar en el diàleg dels aspectes dels quals sí que es pot parlar.

Cleries l'ha acusat d'haver "enterrat" l''operació diàleg' abans de néixer, i li ha censurat que no garanteixi la igualtat entre els espanyols, i el fet que la fiscalia persegueixi la compra d'urnes per part del Govern.