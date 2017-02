Santamaría presumeix d'inversions a Catalunya en una obra amb retard

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, han visitat aquest divendres les obres del tren llançadora que ha d'unir el centre de Barcellona amb la terminal T1 de l'aeroport del Prat. Santamaría ha presumit que la "via del diàleg, la cooperació i l'estabilitat institucional" són claus per tirar endavant infraestructures com aquest enllaç ferroviari.

Una obra, però, que De la Serna ha anunciat que la primera fase acabarà el desembre del 2018, quan estava previst que fos precisament al 2018 que s'acabés tota l'obra sencera. Un retard, doncs, per una infraestructura que el ministre ha qualificat com "una de les més importants que tira endavant Foment a tot l'Estat". Santamaría també ha tret pit de les inversions que l'Estat destina a Catalunya i ha explicat que "és la segona comunitat autònoma que més esforç inversor ha rebut" des del 2012 fins al 2016.

En aquesta primera fase, es col·locarà la plataforma on posteriorment s'hi han de construir les vies del tren que ha de parar a les dues terminals de l'aeroport, la T1 i la T2, i que actualment ja té un 25% d'execució fet. En total, s'hi han destinat 60 milions d'euros dels 285 que estan pressupostats per tota l'obra. Segons De la Serna, l'obra és "complexa" perquè s'han de travessar diverses infraestructures. Així, dels 4,5 quilòmetres de via que s'han de construir, 3,1 estan soterrats en un túnel que encara s'ha de construir. Segons el ministre, està previst que uns 9 milions de viatgers puguin fer servir aquest tren que tindrà un trajecte que durarà 19 minuts.

Sobre Rodalies, De la Serna ha admès que falten "millores en les infraestructures, noves freqüències i noves connexions", tot i que ha assegurat que en els tres últims mesos, la puntualitat de Rodalies ha estat del 95%. El ministre ha reiterat que el govern està treballant amb un nou pla.

De la Serna també ha confirmat que les persones que vulguin fer el trajecte amb Euromed de l'Aldea a Tarragona, a partir del 5 de febrer ho podran fer. Un anunci que ja va fer Renfe i la Generalitat ahir i que permetrà als passatgers comprar el bitllet només per fer aquest trajecte, és a dir, pagar 7 euros i no tot el cost fins a Barcelona. Segons el ministre, l'acord entre Foment i la Generalitat és "fruit de la col·laboració entre administracions".