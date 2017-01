Santi Vidal es ratifica: "Cal generar il·lusió i veure que s'estan fent coses"

"Cal generar il·lusió i veure que s'estan fent coses". Així justifica a l'ARA el cap de files d'Esquerra al Senat, Santi Vidal, les seves declaracions sobre el procés, que han obligat el Govern i el partit a desautoritzar-lo. "Em ratifico en les meves manifestacions", explica el jutge, que ha afirmat que es tracta d'un cicle de conferències organitzat pel partit amb la voluntat de donar a conèixer el camí cap a la independència entre la població.

"En aquests moments, i no us diré com ho hem aconseguit perquè ho hem aconseguit de manera absolutament il·legal, tenim totes les vostres dades tributàries . Tots esteu fitxats, tots", assegura Vidal en aquestes conferències, que ha recollit 'El País'. En les xerrades també explica que ell i el conseller de Justícia, Carles Mundó, han elaborat una llista de jutges afins a la independència.

Tant el Govern com Esquerra han sortit ràpidament a desautoritzar Vidal i a desmentir totes les afirmacions que ha fet. Però el senador es ratifica i insisteix que tot el que diu en les conferències és cert.