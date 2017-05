Soraya Sáenz de Santamaría: "La democràcia té el poder d'evitar un referèndum"

"La democràcia té el poder d'evitar el referèndum". Així s'ha expressat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, després de l'entrega de les beques La Caixa de postgrau a l'estranger, aquest dimarts. L'endemà de la conferència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Madrid, Sáenz de Santamaría ha replicat al president del Govern que quan ell "parla d'Estat parla de democràcia". En aquest sentit, la vicepresidenta ha insistit que Puigdemont no entén que "la llei és democràcia" i, que, per tant, això l'està conduint a "una declaració unilateral d'independència".

La vicepresidenta ha tornat a convidar el president català a explicar la seva proposta al Congrés dels Diputats perquè -ha assegurat- és l'escenari idoni per al diàleg. "Les conferències no són l'escenari per al diàleg amb el conjunt dels representats del poble espanyol, sinó que ho és el Congrés", ha expressat Sáenz de Santamaría, que ha afegit que "perquè un monòleg es converteixi en un diàleg, cal atendre's a la veritat".

Per a la vicepresidenta, és sorprenent que Puigdemont digui que els està convidant al diàleg mentre diu que el "referèndum es farà sí o sí". Per aquest motiu, l'ha criticat per dir que estén la mà al diàleg, però que mentrestant, amb l'altra, estigui redactant el pla per a la independència. "És la posició menys sincera que he vist en els últims temps", ha insistit i ha afegit que "el diàleg es practica a les institucions".

El rei expressa la solidaritat amb Manchester

Durant l'acte d'entrega de 120 beques de La Caixa, el rei Felip VI ha expressat la seva solidaritat amb el poble britànic per l' atemptat de Manchester i el "suport incondicional" d'Espanya en la lluita del terrorisme. El rei, que no ha fet cap referència a la unitat d'Espanya durant el seu discurs, ha reivindicat la "generositat" de La Caixa i ha assegurat que contribueix a "una millor imatge d'Espanya". "La tasca de La Caixa posa en relleu la seva filosofia de solidaritat, orientada al bé comú", ha apuntat.

A l'acte hi han assistit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría; el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé; el director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró, i el president de CaixaBank, Jordi Gual.

Durant l'acte s'han entregat les beques La Caixa als 120 candidats seleccionats en la convocatòria de l'any 2016 per cursar estudis de postgrau a l'estranger. El pressupost de l'any 2016 dedicat a beques internacionals va ser de 8,8 milions d'euros. Del total de beques, 65 s'han concedit a Europa i 55 a Amèrica del Nord i Àsia-Pacífic. L'edat mitjana dels becaris és de 25 anys i per sexes, el 43,3% són dones i el 56,7%, són homes. Es tracta de la 35a edició del programa.

Les beques s'han concedit a candidats de 30 disciplines diferents. Les més representades són enginyeries i tecnologia, així com economia i empresa. Els becats de La Caixa del 2016 són de 31 demarcacions espanyoles, però la gran majoria provenen de Barcelona (32) i Madrid (26).

Durant l'acte, el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha reivindicat que el benestar d'un país s'aconsegueix a través de la formació i l'educació. "Una bona educació és el vehicle més ràpid per aconseguir objectius fonamentals per a qualsevol societat", ha expressat.