El TC rebutja el recurs de la Generalitat i manté la suspensió de la reforma del reglament del Parlament

Cap sorpresa al ple del Tribunal Constitucional (TC). L'alt tribunal ha rebutjat aquest dimecres, tal com va avançar l'ARA, el recurs de súplica que la Generalitat havia presentat contra la suspensió cautelar de l'article 135.2 de la reforma del reglament del Parlament, que permetria aprovar per lectura única la desconnexió exprés. El TC precisa que s'ha rebutjat el recurs perquè la Generalitat apel·lava a qüestions de fons quan, en aquest moment, només podia qüestionar si la impugnació de la reforma per part del govern espanyol va complir amb tots els requisits processals. La decisió s'ha pres per unanimitat després d'una hora de deliberació a l'alt tribunal, reunit des de les 17.30 hores.

La Generalitat al·legava en el seu recurs que l'executiu de Rajoy va cometre un "abús de dret" en portar al TC la reforma del reglament, ja que el recurs d'inconstitucionalitat "es basa no en la inconstitucionalitat del text informatiu impugnat, sinó en la presumpció de la seva futura aplicació a un supòsit determinat" -per si es fa servir el mecanisme de lectura única per aprovar la llei del referèndum-. També recordava que hi ha altres parlaments i assemblees que tenen el procediment de lectura única com el que s'ha aprovat a Catalunya i que no han sigut impugnats.

El ple del TC insisteix en la seva resolució que el recurs de la Generalitat "no qüestiona la concurrència de les condicions necessàries de procedibilitat de l'acció d'inconstitucionalitat plantejada pel president del govern [espanyol], sinó que, entrant en un judici de fons que resulta prematur, addueix a raons no susceptibles de ser valorades aquí". Segons ha confirmat l'ARA aquest dimecres, l'Advocacia de l'Estat sostenia en les seves al·legacions sobre el recurs de súplica de la Generalitat que el Tribunal Constitucional havia de desestimar-lo en la mateixa fase d'admissió a tràmit. Assenyalava, precisament, que en el recurs de súplica es reiteraven els problemes de fons que el TC resoldrà en el termini de cinc mesos iniciat amb l'admissió del recurs d'inconstitucionalitat del govern de Rajoy.

Aquest mateix dimecres el TC ha notificat personalment a tots els membres de la mesa la suspensió cautelar de la reforma del reglament, i els ha advertit del seu "deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió", així com de "les eventuals responsabilitats, inclosa la penal”, en les quals poden incórrer si desobeeixen el TC.