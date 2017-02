El TC defensa que la llei està per sobre de la democràcia

El Tribunal Constitucional torna a moure's al dictat de l'estratègia del govern espanyol i en l'última interlocutòria en contra del procés, aprovada dimarts passat i en què anul·la la resolució per al referèndum unilateral, posa per escrit el discurs de Mariano Rajoy per vetar el referèndum. "En una concepció democràtica del poder no hi ha més legitimitat que la legalitat constitucional", al·lega l'alt tribunal, advertint que l'autonomia parlamentària no "pot servir de pretext perquè la cambra autonòmica arribi fins a l'extrem d'arrogar-se la potestat de vulnerar l'ordre constitucional".

En aquest sentit, el TC alerta que el Parlament està intentant " una inacceptable via dels fets" incompatible amb la Constitució. No és el primer cop que el tribunal utilitza adjectius per parlar del procés. Des del 2014 que ha manifestant, en diferents sentències i interlocutòries que "el poble de Catalunya no és sobirà" i que "cal respectar la unitat de la sobirania nacional d'Espanya", arguments habituals en el discurs de Mariano Rajoy.

Fonts de la Moncloa assenyalaven dimarts passat, després de saber-se la darrera decisió de l'alt tribunal, que la clau és que la via jurídica informi un i altre cop tant a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, com a la mesa de la cambra i tots els membres del govern que no es pot repetir una experiència com la del 9-N. Doncs bé, l'última interlocutòria també intenta desfer bona part de l'estratègia de defensa tant de Forcadell com d' Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega durant el judici per la consulta. "El Parlament de Catalunya no pot desconèixer que la comunitat autònoma de Catalunya no té competències per convocar i celebrar un referèndum", assenyala. I afegeix: "No pot oposar-se a una suposada legitimitat democràtica d'un cos legislatiu o d'una comunitat autònoma la primacia incondicional de la Constitució".

Forcadell ha rebutjat aquest dijous les advertències del TC. Tant ella com els cinc membres de la mesa apuntats pel tribunal rebutgen convertir-se en "censors" perquè no es puguin tirar endavant resolucions com les impugnades. "Malgrat les intimidacions i les amenaces garantirem qeu el debat i la paraula continuïn sent lliures", ha dit la presidenta del Parlament, que ja ha rebut l'última notificació del TC, que no fa més que reforçar la via penal contra ella.