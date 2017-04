Tens interrogatori de Rufián a De Alfonso al Congrés: "No li fa vergonya ser aquí?"

L'interrogatori del portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, a l'excap de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, s'ha convertit en un tens intercanvi de retrets entre tots dos. Rufián, que en el seu habitual to contundent ha titllat De Alfonso de "conspirador" i "gàngster", entre altres. "Això serà divertit senyor De Alfonso", ha presagiat el diputat.

El republicà li ha preguntat a De Alfonso si no li fa "vergonya" ser aquí, i li ha acusat d'haver intentat escapar-se de la compareixença. "No li fa vergonya a vostè? Això és mentida!", ha exclamat amb un to de veu més elevat el jutge, que estava citat per explicar les converses publicades per 'Público' amb el l'exministre Jorge Fernández Díaz.

L'interrogatori ha anat aleshores pujant de to, fins al punt que alguns dels diputats populars presents a la sala han protestat per les formes de Rufián: "Això és una vergonya, i no conec de res aquest senyor", ha afirmat una diputada popular. També ha intervingut aleshores el president de la comissió, Mikel Legarza, que ha cridat l'atenció a un i l'altre per les formes.

De Alfonso ha entrat al drap quan Rufián l'ha acusat de ser un corrupte: "La corrupció segurament és més vostè que jo", ha dit.

"Com que és tan creient, li recordo un manament: no mentiràs", ha dit Rufián a Alfonso en alguna altra ocasió, en un interrogatori que s'ha convertit en una partida de ping-pong, i en el qual De Alfonso ha etzibat a Rufián: "Tinc més decència que vostè".

"Si el ministre feia de Vito Corleone, qui era Peter Clemenza?", ha preguntat també Rufián.

Per acomiadar-se, Rufián ha parafrasejat l'exdiputat de la Cup David Fernàndez, Rufián ha dit: "Fins després gàngster, ens veiem a l'infern"