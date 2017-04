El TC suspèn les partides del referèndum i adverteix Puigdemont, els consellers i alts càrrecs

Cap canvi al Tribunal Constitucional (TC) amb Catalunya després de la seva renovació. El nou ple s'ha estrenat amb la suspensió d'una nova llei catalana. Només quatre dies ha tardat l'alt tribunal admetre a tràmit e l recurs de Mariano Rajoy i suspendre les partides del referèndum en els pressupostos de la Generalitat. Els magistrats no tenien previst reunir-se aquesta setmana, però dilluns van canviar de plans i el primer ple formal des de la presa de possessió dels nous membres i el flamant president, Juan José González Rivas, ja ha tingut el recurs del govern espanyol en l'ordre del dia.

La suspensió, però, ja entra en els plans del Govern, que té preparada una partida oculta en el fons de contingència per poder sufragar el referèndum. El TC acata també l'ordre del govern de Mariano Rajoy d'advertir de possibles responsabilitats penals tant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com tots els membres del Govern i diversos alts càrrecs que tindrien a les seves mans "executar" les partides que poden haver d'enfrontar-se a la via penal si no acaten la suspensió. És el que va demanar Rajoy a l'alt tribunal, que continua fent la seva funció implacable de mur de contenció al procés.

El recurs incorporava en concret la petició que es notifiqui "personalment" la providència d'admissió a Puigdemont, tots els consellers i també els secretaris de Govern, de Vicepresidència, la interventora general de la Generalitat, el director de contractació i el director general de Pressupostos. El govern espanyol no vol que passi com el 9-N, en què per exemple l'exconseller de Presidència Francesc Homs, no va ser notificat personalment de les possibles conseqüències si no acatava la decisió.

Objectiu: evitar noves partides pel referèndum

La notificació, que ja està de camí a Barcelona, els adverteix del seu deure "d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió" que es decreti. A més, també els reclama que "s'abstinguin" d'adoptar acords per disposar de les partides impugnades o d'intentar pagar el referèndum per d'altres vies. Si no ho fan, s'enfronten a " les corresponents responsabilitats, fins i tot penals".

En concret, el TC suspèn de forma cautelar la disposició addicional 40 -la que fa referència al compromís explícit del Govern amb el referèndum- així com de les partides de processos electorals, consultes populars i processos de participació ciutadana identificades als articles 4 i 9 de la llei de pressupostos. Aquest recurs afecta als 5,8 milions d'euros que els pressupostos de la Generalitat de 2017 destinen al referèndum . En concret, els comptes contemplen 5 milions d'euros a processos electorals i 0,8 milions a processos participatius, fet que podria incloure també el procés constituent. El recurs especifica que es reclama la impugnació de les dues partides per a aquests cinc milions i la destinada als processos de participació ciutadana.

El termini que té el TC per resoldre sobre el fons del contingut és de cinc mesos. Si després d'aquest període de temps l'alt tribunal encara no ha dictat sentència, el TC pot prorrogar aquest termini mitjançant una altra resolució específica, no de manera automàtica. La suspensió és automàtica, gràcies a la potestat constitucional que té el govern espanyol.

Els socialistes presentaran el recurs les pròximes hores

Malgrat el recurs del govern espanyol i de la suspensió, els socialistes estan determinats en presentar el seu propi recurs al Tribunal Constitucional les pròximes hores. Fonts del PSC assenyalen que la intenció és presentar un recurs menys detallat que tingui més possibilitats de prosperar en la seva totalitat, en concret, demanar que es tombi l'esmena de la CUP i no la de Catalunya Sí que es Pot (CSQP). Tant el PP com Ciutadans també han promès presentar-ne un.