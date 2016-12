Unió se separa de la seva fundació per protegir-la de la liquidació del partit

Unió s'ha desvinculat de la seva fundació, l 'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (INEHCA), per preservar-la del concurs de creditors i el possible cessament d'activitats del partit, mentre Salvador Sedó es perfila com a màxim responsable del "think tank" democratacristià segons publica l'agència Efe. Fonts democratacristianes han indicat que el comitè de govern de la històrica formació política ja ha aprovat la "desvinculació orgànica" de l'INEHCA, el laboratori d'idees que en els seus orígens va presidir l'exlíder d'Unió Josep Antoni Duran i Lleida.

L'objectiu és preservar aquest institut, que no està afectat pel concurs de creditors en el que sí que està sotmès el partit com a conseqüència de l'elevat deute i la pèrdua de representació parlamentària després de divorciar-se de Convergència. Tal com va publicar l'ARA, l'administradora concursal ja ha elaborat un informe preliminar en què constata que no hi ha prou actius per respondre el deute de 22,5 milions i que, de moment, només es preveu que pugui cobrar el BBVA perquè els crèdits atorgats gaudien de una garantia hipotecària.

Unes jornades el 14 de gener

En el marc de continuar l'activitat política malgrat la probable desaparició del partit, la fundació INEHCA ha fet arribar una missiva als seus integrants per convocar-los el 14 de gener en unes jornades sobre la "necessitat de vertebrar l'espai polític" del catalanisme de centre.

En el marc d'aquesta reflexió, els membres d'INEHCA hauran d'aportar la seva visió sobre quin paper volen jugar en la nova etapa. De fet, l'actual direcció d'Unió té la voluntat de donar continuïtat al seu projecte a través de la fundació i la creació, si s'escau, d'un nou partit polític -tal com van expressar els militants en el darrer consell nacional-.

Els militants, el cos ideològic d'Unió i Sedó

Segons fonts consultades per Efe, l'escenari de liquidació d'Unió no significaria que quedés automàticament eliminat el partit, perquè la seva essència està al cos ideològic i els militants, però sí que li impediria desenvolupar activitats que, ja ara, estan limitades i controlades per l'administrador concursal.

L'INEHCA, presidit per Llibert Cuatrecasas, no té director des que a l'abril abandonés el partit l'eurodiputat Francesc Gambús, però el patronat ja té un nom sobre la taula, el de Salvador Sedó, tot i que encara no ha estat designat, a l'espera que es reuneixin els patrons en les pròximes setmanes.

Fidel a Duran, Sedó va ser eurodiputat democratacristià fins que a les eleccions europees del 2014, després d'una polèmica entre CDC i Unió, va ser substituït com a candidat per Gambús, i després va passar a exercir de senador per designació autonòmica fins al terme del mandat.