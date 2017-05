Xoc entre ERC i el PDECat pel cas Palau

Topada entre el PDECat i ERC pel paper de la Generalitat en el cas Palau. Els republicans van evidenciar ahir la seva incomoditat amb la decisió del Govern de votar en contra que el Consorci del Palau de la Música canviï el seu posicionament i acusi també CDC. “ERC pensa que s’ha d’anar sempre fins al final. El departament de Cultura s’ho hauria de repensar. L’autonomisme ha mort!”, va avisar a través de Twitter la secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, en un dard dirigit al conseller Santi Vila. El titular de Cultura no va trigar a respondre, refermant la decisió de la Generalitat de no personar-se contra CDC i advertint a ERC que les decisions del Govern s’assumeixen “col·lectivament”.

El debat obert entre els socis de Govern marcarà avui la reunió del consell executiu. Fonts dels republicans apunten que posaran aquesta qüestió sobre la taula, tot i que des del PDECat no es preveu un canvi de posició. ERC demana que el Consorci del Palau -que presideix Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, i està format pel Govern, l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona- inculpi CDC per reclamar-li els 6,6 milions d’euros que, segons indiquen els pèrits d’Hisenda, hauria obtingut de manera il·legal. El portaveu d’Esquerra, Sergi Sabrià, va assegurar que la decisió de deixar CDC fora de l’informe de conclusions no s’ha debatut i que, per tant, no s’ha consensuat dins de l’executiu català.

ERC afirma que vol fer “net” i considera que s’ha de ser “implacable” contra la corrupció, especialment en un moment polític en què “els rivals del Procés” la volen fer servir per deslegitimar la independència de Catalunya. Per això, els republicans van demanar públicament al PDECat que reconsiderés la seva posició, una petició que avui faran també en privat. Ahir Santi Vila ja va respondre a la petició dels republicans des de Catalunya Ràdio. “Aquest judici no es fa contra CDC”, va advertir als dirigents d’ERC, i va defensar que la decisió de la Generalitat és “processalment correcta” perquè cal esperar a les “sentències”. Des del PDECat, la coordinadora general, Marta Pascal, va recordar als republicans que “el Govern és únic i solidari, i pren les decisions conjuntament”.

Els comuns també pressionen

I enmig d’aquesta topada entre els socis del Govern, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va aprofitar l’avinentesa per demanar per carta al president Puigdemont que convoqui avui mateix una nova reunió del Consorci per reconsiderar la decisió de divendres passat. Aleshores, la Generalitat va fer valer la seva majoria -afavorida per l’absència de representants de l’Estat- per mantenir la decisió de no inculpar CDC. L’Ajuntament, en canvi, exigeix que l’informe de conclusions que defensi el Consorci en el judici del cas apunti a Convergència, ja que, segons fonts municipals, en cas contrari el Palau de la Música no podrà reclamar el rescabalament dels 6,6 milions d’euros si hi ha sentència contra CDC.

Abans que demà el judici del Palau comenci a escoltar les conclusions provisionals de les parts, Colau va traslladar a Puigdemont que cal “donar compliment a les exigències de justícia i regeneració democràtica” dels ciutadans. En la mateixa línia, ahir l’exdirector general del Palau i actual director dels serveis jurídics del consistori barceloní, Joan Llinares, va deixar clar que “l’Ajuntament anirà fins al final per defensar els interessos del Consorci del Palau”, i el tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, va reclamar als responsables del PDECat “decidir si defensen els interessos d’un partit o els d’un país”. També des de CSQP, Lluís Rabell va anunciar que posaran a prova la paraula d’ERC impulsant una proposta de resolució que insti el Govern a recuperar l’acusació particular. Una proposta que tindrà, segur, el suport de la CUP -que ahir va tornar a exigir al Govern canviar d’opinió i inculpar CDC-, del PSC -que veu “preocupant” el bloqueig- i de Cs, que va titllar la decisió del Consorci d’“absoluta vergonya”.

Faci el que faci finalment el Consorci del Palau de la Música en el seu informe de conclusions, Convergència seguirà en el punt de mira del judici del cas Palau que encara està en marxa a la Ciutat de la Justícia. Ni la fiscalia -que ha centrat bona part del judici a intentar demostrar el presumpte finançament irregular de CDC a través del Palau i de Ferrovial- ni l’acusació popular tenen previst deixar Convergència fora de les seves conclusions.