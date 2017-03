Els aspirants a liderar el PSOE aparquen la plurinacionalitat

Per molt que Pedro Sánchez hagi abraçat la bandera de la plurinacionalitat, igual que Podem, per diferenciar-se de la resta de candidats a liderar el PSOE -l’exlehendakari Patxi López i la presidenta andalusa, Susana Díaz (que encara no ha fet el pas)-, el seu equip no vol convertir-ho en un cavall de batalla. Cap dels aspirants a la secretaria general del partit socialista té intenció de posar sobre la taula solucions diferents a la Declaració de Granada del 2013 per combatre el procés més enllà de diferències de llenguatge sobre el model d’estat merament cosmètiques. I Sánchez és conscient que si fa onejar la bandera de la plurinacionacionalitat massa amunt, donarà munició als seus rivals per mobilitzar el socialisme més jacobí.

“Granada és el principi i la fi”, és una frase que es pot sentir sovint entre sanchistes, susanistes i partidaris de Patxi López en la defensa d’un text que fa una aposta molt difusa per una Espanya federal i no reconeix clarament que Catalunya és una nació. Les tres candidatures fugen de donar una resposta diferent al procés i l’únic xoc, de moment, és merament semàntic. Després de l’allau de crítiques entre els barons socialistes per incloure el terme plurinacionalitat en el seu document marc de cara a les primàries, l’equip de Sánchez es matisa i aclareix que en tot moment estan parlant de “nacions culturals” i en cap cas d’un reconeixement jurídic.

Què vol dir un estat plurinacional?

En el programa de cara al congrés, presentat fa dues setmanes a Madrid, l’ex secretari general del PSOE aposta per abraçar la plurinacionalitat però hi inclou també un veto implícit al dret a decidir. “En el document no plantegem el perfeccionament de l’article 2 de la Constitució sinó aferrar-nos a aquest article, que diferencia entre nacionalitats i regions, per perfeccionar l’Estat”, aclaria divendres passat un dels membres de l’equip de campanya de Sánchez. De fet, la candidatura ni ha preguntat sobre la qüestió territorial en una enquesta interna que han llançat als 80.000 inscrits a la web de l’ex secretari general del PSOE i que està fent servir de baròmetre sobre quin model de partit volen els socialistes. “És un debat al qual ara mateix no volem entrar”, diuen les mateixes fonts.

La proposta de Sánchez va caure com un galleda d’aigua freda sobre la majoria de barons. El president extremeny, Guillermo Fernández Vara, va replicar que “Espanya no és un estat plurinacional compost per 17 trossos”; mentre que el de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va advertir que per governar un país no cal “posar-lo de cap per avall”. Tots dos s’han llançat a fer campanya per Díaz a l’espera que la presidenta andalusa finalment anunciï la seva candidatura. En canvi, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va celebrar la proposta, però va esgrimir que la plurinacionalitat ja està reconeguda a l’article 2 de la Constitució i que així ho diuen “molts constitucionalistes a Catalunya”. Una manera d’apuntar que era un reconeixement simbòlic, però no pràctic.

Els socialistes catalans no han deixat d’abanderar la seva defensa de Catalunya com a nació, però Ferraz els ha obligat a deixar de fer-ho en sentit “jurídic” i remetre’s només a la part “cultural” del terme, el mateix que matisa ara l’equip de Pedro Sánchez, amb por que se l’arraconi com el candidat que vol trencar la integritat territorial d’Espanya. Patxi López ja l’ha desafiat a debatre públicament perquè aclareixi què significa la seva proposta. I ahir l’exlehendakari va elevar el to contra el sobiranisme i va fer una crida a “aturar aquesta bogeria”, en referència als avenços del procés. López vol marcar diferències amb Sánchez per no quedar diluït en la pugna entre l’ex secretari general i la virtual aspirant Susana Díaz, i va traslladar en un acte a Sant Sebastià el “disgust” que li produeix la “fractura en dos” de la societat catalana que segons ell està comportant aquest procés. A més, va acusar el sobiranisme d’estar “dinamitant el sistema democràtic”.

Un debat contraproduent

López no va detallar la seva proposta per encaixar Catalunya, i es va limitar a dir que cal un “projecte integrador en el qual tothom es pugui sentir còmodes”. Els tres candidats han arribat a la conclusió que les picades d’ullet al sobiranisme i els gestos que puguin ser llegits com a debilitat amb Catalunya els resten punts en la cursa per liderar el partit, i prefereixen, per això, no moure’s de Granada.

El nou acord amb el PSC es firma avui a Madrid

Ferraz no vol que la ferida catalana entri en el procés de primàries. Justament avui està previst que les executives del PSOE i el PSC firmin l’acord final per tancar la crisi de relacions més profunda en democràcia pel no dels socialistes catalans a Mariano Rajoy. Al final, la gestora no ha consumat l’amenaça de modificar el protocol d’unitat vigent des del 1978 ni d’obligar Iceta a renunciar a la seva catalanitat. Ara bé, sí que hauran d’informar de la política d’aliances amb els comuns, i els militants que vulguin participar en les primàries del PSOE s’hauran d’inscriure en un cens de Ferraz. La fi de la crisi s’escenificarà probablement demà -si no hi ha cap canvi d’última hora- amb la ratificació de l’acord entre el president de la gestora, Javier Fernández, i Iceta a Madrid.