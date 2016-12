Benet Salellas denuncia que el jutge aplica el codi penal franquista per privar de llibertat Joan Coma

El diputat de la CUP i advocat de Joan Coma, Benet Salellas, ha denunciat aquest dimecres que el jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno aplica el codi penal franquista per privar de llibertat el regidor de la CUP de Vic detingut ahir.

L'advocat cupaire ha explicat que, en la seva interlocutòria, el jutge Moreno imputa a Joan Coma delictes contra la forma de govern inclosos en en el codi penal del 1973 –encara sota el règim dictatorial–, que no va ser derogat fins al 1995. "El jutge aplica la llei franquista per privar de llibertat" Joan Coma, ha denunciat Salellas, que ha afegit: "No és només una causa per la llibertat d'expressió, sinó també per la defensa del mateix règim democràtic".

Tot i que els delictes de sedició i rebel·lió que el jutge veu indiciàriament en l'actuació del regidor segueixen vigents, Moreno fa servir el nomenclàtor antic en les seves interlocutòries -tant en la que va ordenar la detenció com la que ha decretat la retirada del passaport- per al capítol que els conté. En lloc d'estar enquadrats en els delictes contra la forma de govern, com al codi franquista, ara queden enquadrats a delictes contra l'ordre públic i l'ordre constitucional. El motiu pel qual fa servir la denominació antiga, segons fonts jurídiques és que la llei que regula l'Audiència Nacional és anterior a la derogació del codi penal antic, i tot i que alguns delictes més usuals s'han adaptat als nous termes, alguns jutges encara fan servir els noms anteriors.

Salellas ha avançat que, en la seva declaració davant del jutge, Coma respondrà totes les preguntes que se li formulin i defensarà el seu dret de pronunciar la frase " per fer una truita, sempre primer s'han de trencar els ous", les paraules pronunciades durant un ple municipal a Vic que van provocar la posterior investigació del regidor.

La detenció de Joan Coma per negar-se a comparèixer davant un jutge es produeix només 15 dies després que l’Audiència Nacional ordenés l'arrest de cinc integrants de l’esquerra independentista per desobeir una citació d’un altre magistrat de l’Audiència, Fernando Andreu, per cremar retrats de Felip VI durant una mobilització anticapitalista l'Onze de Setembre. En aquesta ocasió, els joves van declarar que no reconeixien la legitimitat del tribunal i el jutge els va deixar en llibertat amb càrrecs.