“Ens buscaran les pessigolles però no tenen eines legals”

“No tinc gens de por, però si un dia ens llevem i ens han suspès l’autonomia, què passa?”, pregunta l’Àngels, funcionària de la Generalitat. Per respondre a aquesta i moltes altres preguntes, Marc Sallas (del sindicat Intersindical CSC) i Josep Antolí (coordinador de la sectorial d’administracions públiques de l’ANC) han convocat una assemblea de treballadors a la secretaria d’Universitats i Recerca. El seu objectiu és “combatre la por”, segons explica Sallas durant la presentació de la xerrada, que forma part de la campanya #jomhiapunto. Els periodistes, en teoria, no poden entrar a l’assemblea. Però cap dels assistents s’oposa al fet que hi siguem.

L’assemblea ha atret 25 treballadors, molts dels quals ja semblen convençuts. Les dades ho avalen. Els resultats de les últimes vuit enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) apunten que el 52% dels funcionaris de la Generalitat votarien que sí en un referèndum i que només el 40% s’inclinarien pel no. Hi ha més independentistes entre els funcionaris que entre la resta de la població. Però els funcionaris independentistes també tenen dubtes. Entre les pors més freqüents, segons explica Antolí, destaca la de deixar de cobrar a partir de la independència o la de perdre el lloc de treball. Cap de les dues es produirà, segons destaca el membre de l’ANC, que assegura que tots mantindran la feina i que, a més, la Generalitat assumirà els 35.000 funcionaris de l’Estat que hi ha a Catalunya. “Ens caldran... per a les duanes, per exemple”, explica. Antolí ve equipat amb un document redactat per experts de l’ANC i validat per catedràtics “unionistes”, diu.

“No es penalitza la secessió”

El document enumera els possibles delictes que “aquesta gent” -diu Antolí per referir-se a la fiscalia- podria atribuir als funcionaris i els va analitzant un a un per concloure: “Ens buscaran les pessigolles, hi haurà detinguts i faran tot el que puguin perquè no tenen eines legals”. El representant de l’ANC explica que “el Codi Penal no penalitza la secessió d’una part del territori, i per aquest motiu els fiscals ataquen per prevaricació, desobediència... però no està prohibit independitzar-se”. Els delictes que la fiscalia podria utilitzar són prevaricació, desobediència, rebel·lió, sedició i traïció. Segons la jurisprudència analitzada pels experts, diu Antolí, el 95% dels funcionaris no podrien ser condemnats per cap d’aquests delictes i només haurien de patir els alts càrrecs.

El punt de no retorn serà quan el Govern aprovi la llei de transitorietat jurídica que anul·larà altres lleis espanyoles. El Tribunal Constitucional, amb tota probabilitat, la suspendrà i aquest serà el moment delicat per als funcionaris. “Però com que hi haurà dubtes sobre quina llei han d’obeir els funcionaris, ja que n’hi haurà dues, ja no serà delicte”, explica Antolí, satisfet. Però una dona del públic li adverteix: “Sí, però encara que no hi hagi delicte, la justícia espanyola és com és i la realitat és que et poden acusar igualment”. El representant de l’ANC respon optimista: “En aquest cas hauríem d’anar a declarar a Lluís Companys. Però la justícia és lenta, si et comença a jutjar la justícia espanyola t’acabarà absolent la justícia catalana”. Durant la xerrada es recorden les causes obertes recentment contra els polítics catalans.

Els encarregats d’apaivagar les pors dels funcionaris ja han visitat quatre centres públics i continuaran la seva missió. Acabaran quan acabi el procés. “Si no generem un coixí immens no ens en sortirem. Això no ho farà un heroi que sosté una bandera... Només ho podrem frenar entre tots”, conclou Sallas.