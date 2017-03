Un 73% dels catalans és partidari del referèndum i el 43% votaria a favor de la independència

La majoria dels catalans són partidaris de la convocatòria d'un referèndum d'independència. És una qüestió que es constata enquesta rere enquesta i que aquest dijous ha tornat a fer evident el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). El 73,3% dels enquestats està a favor del referèndum, la majoria fins i tot si no és acordat amb l'Estat (50,3%). Un 23,3% només hi estaria a favor si hi hagués pacte amb el govern espanyol i el 22,7% rebutja el referèndum d'autodeterminació en tots els casos.

I, si aquest referèndum fos una realitat, el 43,3% dels enquestats ja ha decidit que votarà a favor del sí en cas de referèndum unilateral. Una xifra sensiblement superior a la dels que ja tenen decidit el no, que representen el 22,2% de les opcions. La infrarepresentació del no està provocada per la negativa d'una bona part de la població a participar en el referèndum si no hi ha acord amb l'Estat: un 20,7% té previst abstenir-se i no anar a votar en cas que finalment el Govern posi les urnes al setembre.

La pregunta sobre el referèndum no és habitual en els estudis del CEO, però sí que ho és el posicionament dels enquestats sobre la independència. I en aquest cas el no consolida el seu avantatge. Un 48,5% dels catalans no és partidari de la independència, dos punts més que el passat mes de desembre i, en canvi, els del sí es mantenen estables al voltant del 43%, precisament el mateix percentatge que diu que votaria a favor de la independència en un referèndum.