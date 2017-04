Els comuns comencen a escollir l'executiva del partit amb què volen plantar cara a ERC i al PDECat

El nou partit dels comuns comença aquest dissabte a escollir les persones que formaran part de la primera direcció del nou espai politic en què confluiran Barcelona En Comú, ICV, EUiA i Equo. Podem se'n queda, de moment, al marge, tot i que entre els candidats hi ha nombrosos militants del partit lila que han contravingut les directives de l'executiva del seu partit. Des de les 10 del matí els més de 6.000 inscrits ja poden votar telemàticament pels 250 candidats que s'han presentat als 33 llocs de l'executiva i als 120 de la coordinadora.

L'arquitecte del nou partit, Xavier Domènech, serà amb tota probabilitat el primer líder d'Un País En Comú (el nom que fa de paraigües provisional) i en la candidatura 'oficialista' a l'executiva l'acompanyen, entre d'altres, la seva número 2 al Congrés dels Diputats, Lucía Martin, el portaveu d'ICV, Ernest Urtasun, el coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, i Adrià Alemany, responsable de relacions polítiques de BComú i parella de l'alcaldessa de Barcelona. Una llista de 25 persones en què també s'inclou a títol indvidual el catedràtic en ciències socials i militant de Podem, Vicenç Navarro.

El sistema de llistes obertes és el mètode de selecció dels candidats, però les previsions apunten que les 25 persones de la candidatura 'En Comú Podem' formaran part de l'executiva. Per arribar als 33 llocs del principal òrgan de direcció, els inscrits hauran de seleccionar a vuit persones més. I aquí és on, probablement, acabin entrant nombrosos militants de Podem. La diputada Jéssica Albiach és una de les que presenta candidatura, precisament de vuit persones, per "completar", segons ella mateixa ha explicat, la llista de Domènech.

El registre al nou partit estarà obert fins el proper 8 d'abril i aquell mateix dia es tancaran les votacions, tant a l'executiva com a la coordinadora. Per a aquesta segona, la candidatura amb més força és la que encapçala Ada Colau, al costat de 94 persones més. L'assemblea fundacional del nou partit, també el 8 d'abril al pavelló de la Vall d'Hebron, acabarà de certificar el naixement d'un partit que, segons els seus ideòlegs, aspira a ser alternativa a ERC i al PDECat per guanyar les eleccions a Catalunya.