"El 9-N no va ser un caprici individual": les frases més destacades de Mas, Ortega i Rigau al TSJC

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha estat el primer en declarar aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a acusat per haver organitzat el procés participatiu del 9 de novembre de 2014. Una votació, ha subratllat, que el Govern no hauria pogut celebrar sense els voluntaris.

1- "La iniciativa política del 9-N va ser meva i del meu Govern"

2- "El 9-N no va ser un caprici individual ni una sortida de to"

3- "Amb el canvi de format, l'administració ja no podia fer la consulta per ella mateixa. Calien voluntaris. No s'hauria pogut dur a terme el 9-N sense la participació generosa de 42.000 persones. Van ser element imprescindible i peça clau del 9-N"

4- "Els que estàvem compromesos amb el 9-N volíem que sortís bé. Per això vam proveir la base logística per la celebració del procés participatiu"

5- "L'ànim de desobeir no era la voluntat del Govern"

6- "Vaig contraposar dos deures: complir el mandat parlamentari o atendre la resolució imprecisa del Tribunal Constitucional (TC)"

7- "El president del govern espanyol va dir que el 9-N no era ni un referèndum, ni una consulta"

8- "Si tan delicte era el que estàvem fent, perquè el Tribunal Constitucional no va fer res per fer complir la seva prohibició?"

9- "El conseller de Presidència [Francesc Homs], em consta, va demanar opinió jurídica"

10- "Sóc responsable de tot"

Joana Ortega

"No vam rebre cap requeriment per part del TC"

En el seu torn, l'exconsellera de Governació Joana Ortega ha insistit en la idea que van ser els voluntaris els que van "executar" la consulta, i ha deixat clar que no va rebre cap requeriment de TC.

1- "Jo tenia les competències que feien referència a la participació ciutadana, de disseny i planificació del procés participatiu"

2- "En la consulta hi havia un òrgan administratiu de control; en el procés participatiu, no"

3- "Els voluntaris van ser l'ànima del 9-N i van ser qui ho van fer possible, perquè ho van executar"

4- "Ni jo ni cap membre del meu departament vam rebre cap requeriment per part del TC"

5- Sobre la pòlissa d'assegurança dels voluntaris: "Va tenir un cost que no arribava a 1.500 euros i es va signar abans de la providència del TC"

6- " Cap funcionari va estar implicat en l'execució del 9-N"

7- "Les declaracions del govern espanyol van ser contradictòries"



8- "Mai pot ser un acte delictiu fer allò que és l' essència de la democràcia: escoltar el poble"



9- "Utilitzar la via coercitiva per impedir el 9-N hauria tingut conseqüències no desitjables per a ningú"



10- Sobre la seva actuació el 9-N: "Va ser estrictament política" i un "acte de democràcia"

Irene Rigau

"Mai vaig tenir consciència d'estar desobeint"





L'Exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau ha reiterat que van ser persones voluntàries les que van tirar endavant el 9-N, i ha destacat que no es va coaccionar cap director d'institut



1- "A partir del 14 d'octubre, quan el president Mas informa que es farà una cosa diferent -el procés participatiu-, i que utilitzaríem els centres educatius per cedir-los als voluntaris, vaig informar els centres"

2- "Són moltes les coses que es fan a Catalunya a través de voluntariat, i es fan molt bé"

3-"Vaig informar el departament d’Ensenyament que el procés es faria als equipaments educatius i el portarien voluntaris"

4- "L' ús social dels equipaments és una regulació creada perquè els centres puguin utilitza-se fora de l'activitat lectiva"

5- "Mai vaig tenir consciència d'estar desobeint el Tribunal Constitucional"

6- "El 8 de novembre, al departament [d'Ensenyament] vam rebre un mail de petició d’informació de la fiscalia"

7- "No hi va haver cap tipus de coacció als directors dels col·legis"



8- "L’entorn polític va crear molta confusió ja que Rajoy va dir que això no era res i no tindria cap conseqüència"