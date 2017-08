Podem defensa que el rei s'ha d'implicar en els actes posteriors als atemptats i critica la postura de la CUP sobre la manifestació de dissabte

Podem no comparteix la postura de la CUP, i aquest dilluns el portaveu de la formació al Senat, Ramón Espinar, ha explicat que no tindria "sentit" que el rei Felip VI no s'impliqués en els actes posteriors als atemptats. En una entrevista a RNE, Espinar ha admès que "són dies perquè el cap d'estat s'impliqui", i s'ha desmarcat, així, de la postura que defensen els cupaires, que van condicionar la seva participació a la manifestació d'aquest dissabte en contra del terrorisme a la presència del rei.

De totes maneres, Espinar també ha volgut mostrar les discrepàncies polítiques amb la política exterior del govern espanyol. Considera que manté una "retòrica molt bel·ligerant amb el terrorisme jihadista però té relacions amb un govern que l'emparen".

En referència al pacte antiterrorista d'aquest matí, el dirigent de Podem ha dit que cal prioritzar la "seguretat ciutadana i defensar la democràcia" per sobre de la manera de com s'ha de fer. A més, s'ha sumat a les crides a la unitat que han fet tots els líders polítics espanyols. En aquest sentit, Espinar no ha volgut entrar a valorar el nivell d'alerta antiterrorista: "És la decisió que s'ha pres i està ben presa".