Millo reitera la negativa de Rajoy a reunir-se amb Puigdemont

Nou cop de porta del govern espanyol al diàleg entre Rajoy i Puigdemont. L'endemà que Neus Munté reiterés la predisposició del Govern de donar dos mesos més de marge a l'executiu central per pactar un referèndum, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha dit no només que la negociació no és possible, sinó que ni tan sols hi haurà una trobada entre els presidents català i espanyol. Rajoy, ha dit Enric Millo, no es reunirà "per parlar d'un referèndum il·legal".

El delegat del govern espanyol ha insistit en la tesi unionista segons la qual el problema no és la independència de Catalunya sinó la realització d'un referèndum que, segons el seu criteri, no té cabuda en l'ordenament legal actual. El que ha de fer el sobiranisme, diu Millo, és seguir les vies legals, que vol dir fer una proposta de reforma de la Constitució i, a partir d'aquí, portar-la al Congrés, debatre-la i votar-la.

En declaracions a Catalunya Ràdio ha dit que aquest plantejament —impossible, tota vegada que el propi PP ho vetaria a les Corts— no presenta cap problema. Segons ell, el problema és que "aquest no és el plantejament del president Puigdemont". És aquest, apunta el delegat, el motiu pel qual el president espanyol no es reunirà amb el català. "No es reuniran per parlar d'un referèndum il·legal perquè això no dona marge per negociar res".