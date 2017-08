Un extinent general de l'exèrcit de terra afirma que amb la Guàrdia Civil s'hauria evitat l'atemptat

260x366 El general retirat Pedro Pitarch El general retirat Pedro Pitarch

L'extinent general de l'exèrcit de terra Pedro Pitarch ha carregat durament contra la feina que han fet els Mossos d'Esquadra en els atemptats de Barcelona i Cambrils. Pitarch, que també va ser director general de Política de Defensa a les ordres de José Bono, ha publicat diversos tuits al seu compte de Twitter on criticava la feina de la policia catalana.

Pitarch ha qualificat la feina dels Mossos "d'ineficient" i ha exigit que la Guàrdia Civil es torni a "desplegar" a Catalunya. Considera que si aquest cos policial portés la "seguretat pública" a Catalunya, l'atemptat a Barcelona "no hauria existit".

Con la Guardia Civil llevando la seguridad pública, ni hubiera existido lo de Alcanar ni la matanza de las Ramblas. ¿Quién responde de esto? — Pedro Pitarch B (@ppitarchb) 22 de agosto de 2017

La ineficiencia de los Mossos y su falta de control exhibidos estos días exige que la Guardia Civil vuelva a desplegarse en Cataluña. — Pedro Pitarch B (@ppitarchb) 22 de agosto de 2017

Al seu compte de Twitter també denuncia que el Parlament hagi decidit donar la Medalla d'Or als Mossos d'Esquadra i no a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional. En un dels seus tuits, l'extinent general recorre a una de les publicacions al seu blog per vincular la comunitat musulmana que viu a Ripoll amb el jihadisme. De fet, en la seva publicació explicava que hi havia una "apreciable densitat de musulmans".