Els fiscals deixen en evidència el PP

El nou fiscal en cap d’Anticorrupció va voler rebaixar l’operació Lezo, la que abans d’ahir va acabar amb la detenció de l’expresident madrileny Ignacio González (PP), però la junta de fiscals el va dissuadir de fer-ho. Manuel Moix va intentar imposar el seu criteri sobre els fiscals del cas perquè s’oposessin a diversos escorcolls, però aquests es van rebel·lar i el van obligar a plantejar la qüestió davant la junta de fiscals d’aquest organisme, que, en una tensa reunió dimarts passat, va obligar Moix gairebé per unanimitat a reconsiderar la seva posició.

La notícia, avançada ahir per l’Abc, crea una ombra de dubte sobre els nous nomenaments del nou fiscal general, José Manuel Maza, en fiscalies estratègiques com la de l’Audiència Nacional i la d’Anticorrupció. En el seu desacord amb els fiscals, Moix va argumentar que trobava febles alguns dels indicis de la investigació i que, per aquesta raó, hi havia entrades i escorcolls que no havien de realitzar-se. Els fiscals del cas, Carmen García i Carlos Yáñez, li van exigir que els entregués aquesta instrucció per escrit i, amb ella, van executar una maniobra gens habitual: forçar la convocatòria de la junta de fiscals d’Anticorrupció. Aquest procediment està recollit a l’article 27 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal (EOMF), i permet que el fiscal que rebi una ordre que consideri “contrària a les lleis” o “improcedent” plantegi la qüestió “a la junta de fiscals”. Quan la junta s’ha manifestat, el superior jeràrquic resol definitivament reconsiderant la seva ordre o ratificant-la. Moix es va inclinar dimarts per la primera opció, després que la pràctica totalitat de fiscals de la junta (21 de 24, amb una abstenció) defensés les tesis de García i Yáñez. Moix va confirmar ahir a la Cadena SER l’incident entre fiscals, assegurant que va defensar la seva posició d’oposar-se a diversos escorcolls amb el suport de Maza, el fiscal general. A més, va intentar treure ferro a l’assumpte afirmant que la convocatòria de la junta de fiscals d’Anticorrupció és un mecanisme “habitual”, contràriament al que han manifestat l’ARA diversos fiscals consultats.

Tot i la confirmació de Moix, la Fiscalia General de l’Estat va enviar ahir un comunicat en què negava que aquest hagués intentat “obstaculitzar la investigació” de l’operació Lezo. La nota reduïa la tempesta que les seves ordres van produir a Anticorrupció a la categoria de “discrepàncies juridicotècniques” i assegurava que el debat a la junta de fiscals d’aquest òrgan es va produir “en un escenari d’estricte i raonable debat jurídic, com és propi en aquest tipus d’òrgans col·legiats”.

Els fiscals tenen coneixement de la conversa que consta en el sumari -avançada ahir per l’ARA- entre Ignacio González i l’exministre del govern d’Aznar Eduardo Zaplana en què l’expresident madrileny expressa la seva alegria perquè Moix pugui convertir-se en el nou cap d’Anticorrupció, en considerar-lo pròxim al PP. Abans d’ocupar el seu actual càrrec, el nou fiscal en cap d’aquest organisme va ser fiscal superior de la Comunitat de Madrid, i va coincidir gran part del temps amb els governs d’Esperanza Aguirre i el mateix González.

És el segon incident important registrat en aquesta fiscalia en els últims mesos per casos de corrupció relacionats amb el PP. Les dues fiscals del cas Púnica, Carmen García Cerdá i Teresa Gálvez, es van negar al febrer a signar un escrit per oposar-se a la imputació de l’expresident de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez. El document, imposat des de la fiscalia general, va haver de ser signat per la tinent fiscal d’Anticorrupció, Belén Suárez, perquè arribés a l’Audiència Nacional. L’incident va obligar Maza a comparèixer al Congrés, on va negar rotundament que complís ordres del govern espanyol.

González sabia que estava punxat

Fonts de la investigació van assegurar ahir a El Español que un alt càrrec de l’executiu de Rajoy va alertar Ignacio González que estava sent investigat dos mesos abans que es produís la seva detenció. Després de l’avís, l’expresident madrileny hauria canviat de forma radical la seva actitud, sobretot en les seves comunicacions per telèfon.

Per al portaveu del PSOE al Congrés, Antonio Hernando, es tracta d’un fet “gravíssim”, i és un dels motius pels quals els socialistes van demanar ahir la compareixença urgent a la cambra espanyola dels ministres de Justícia, Rafael Catalá, i de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, i del fiscal general. Una petició a la qual es van sumar tant C’s com Units Podem.

“Està molt ufanós fent comentaris però haurà d’explicar per què ha fet el que ha fet”, va dir Hernando sobre Maza, mentre que el líder de C’s, Albert Rivera, va recordar que Català i el govern espanyol “ja tenen massa sospites de control sobre els fiscals i xivatades”. “El fiscal d’Anticorrupció [Moix] ha de ser cessat immediatament, i el ministre Catalá, reprovat com a responsable polític”, va sentenciar el líder d’IU, Alberto Garzón. Aquesta operació policial va camí de convertir-se en un escàndol polític de primer nivell.