“Algun dia hi havia d’haver un alcalde negre i m’ha tocat a mi”

L’Ajuntament d’Alaró viurà el dissabte 17 de juny una jornada històrica que sobrepassa aquest poble de l’interior de Mallorca. Guillem Balboa Buika es convertirà en el primer alcalde negre dels Països Catalans. El dirigent guineà de Més per Mallorca, la coalició ecologista i sobiranista que integren el PSM-Entesa i IniciativaVerds, assumirà el càrrec després del pacte que van assolir amb el PSIB per repartir-se dos anys l’alcaldia. “És un fet sociològic que havia de passar algun dia, i m’ha tocat a mi. Té aquesta transcendència perquè sempre ens incorporem tard a fenòmens que en altres països fa temps que ja es produeixen”, assenyala Balboa, germà gran de la cantant Concha Buika. “El canvi cultural és lent, he patit situacions de discriminació de jove, però el pitjor és el racisme de baixa intensitat. El pòsit ideològic de la supremacia blanca és subtil però latent”.

No amaga la seva resignació de ser notícia als 52 anys: “Des dels 4 anys que visc aquí, soc un mallorquí més, però alhora no ho soc”. Encara recorda el dia que va veure l’Andrés Buele, el pare de l’exdiputat del PSM Cil Buele, el primer guineà que va desembarcar a l’illa, el 1929: “«He vist un negre!», li vaig dir a ma mare meravellat. Llavors érem una cosa exòtica i a l’Andrés l’exhibien en una botiga la família que el va portar per atraure clients”. La família de Balboa va aterrar a Palma fugint de la repressió de l’ètnia fang, originària de l’àrea continental, contra els bubis, de l’illa de Bioko, d’on eren ells: “Va ser un doble procés, perquè la meva família lluitava contra la colonització espanyola i també per la independència de l’illa del continent. És un país artificial creat pel caprici d’Espanya, l’únic element cohesionador entre els dos territoris era la potència colonial”. Quan Espanya va abandonar el país africà el 1968 es va votar una Constitució que no va satisfer els anhels d’autonomia dels bubis, que van fer campanya pel no -que es va imposar a l’illa però no a tot el país-: “Demogràficament teníem les de perdre, i abans que els fang ocupessin tots els llocs de poder i comencessin la persecució contra els bubis amb assassinats i desaparicions, el meu pare va decidir marxar de l’illa”.

Tot i que la nissaga Balboa està molt vinculada a la política, ell no ho va fer fins que es va crear l’agrupació local abans de les eleccions municipals. Fundador de SOS Racisme a la localitat, estava molt implicat en el moviment veïnal. “L’havíem temptejat, però ens deia que fins que no ens uníssim no hi entraria”, reconeix David Abril, el diputat i coportaveu de Més per Mallorca, que considera la seva elecció “un missatge d’integració des del sobiranisme”. Balboa lamenta que “des dels 60 han vingut molts africans a l’illa, però això no té translació a les institucions”.

L’Obama de Mallorca

El fitxatge va ser encertat. La coalició va passar dels 295 vots del PSM el 2011 a 708 el 2015, i es va quedar a només tres vots dels socialistes. “Els primers sorpresos vam ser nosaltres, perquè ens vam presentar per complir l’expedient. Que votés molta gent que no ha nascut aquí, el cansament cap als polítics tradicionals i que les illes tinguessin el pitjor president de la història (Bauzá) hi van influir”. Riu quan li diuen que és l’“Obama de Mallorca”: “És una comparació fàcil i ens encanten els clixés, trobo que no té gaire rellevància”. Se sent còmode a Més per Mallorca pel seu caràcter assembleari i pels valors que professa el partit: “Néixer en una illa fràgil em fa més sensible a empatitzar amb el sobiranisme i l’ecologisme”. Ferm defensor del dret a decidir, perquè “no ens podem excusar en la rigidesa de les lleis”, no amaga que se sent “més independentista que nacionalista, perquè aquest concepte s’ha pervertit i anem a contextos d’identitat múltiple”. També està convençut que el procés sobiranista tindrà conseqüències a les Balears: “Entre Catalunya i les Illes hi ha moviments tectònics, encara que es vulguin amagar. Qualsevol canvi al Principat té repercussió aquí, perquè la connexió històrica i cultural és evident”. La primera conseqüència espera que no arribi mai: “Si marxeu les passarem putes i ens vindran amb el garrot”, anota rient. Un somriure que manté quan descobreix que l’únic alcalde negre de tot l’Estat es troba a Villamantilla (Madrid). Es tracta de Juan Antonio de la Morena Doca, fill de pare espanyol i mare equatoguineana, que encadena tres mandats amb el PP: “Estem arreglats, li hauria de dir quatre coses”.