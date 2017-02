En directe, judici a Francesc Homs pel 9-N

(Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en vídeo)

El portaveu del PDECat al Congrés, Francesc Homs, ja és al Tribunal Suprem per declarar per l'organització del 9-N. L'exconseller de Presidència té avui oportunitat de respondre a les preguntes del fiscal, cosa que no va poder fer durant la seva declaració com a testimoni en el judici als seus companys de Govern a principis de febrer a Barcelona. I és que el judici per la consulta es trasllada des d'avui i fins dimecres a Madrid.

Homs ja ha avançat les últimes setmanes algunes de les que seran les seves línies de defensa, que es fonamentarà en bona part en l’escrit que la mateixa fiscalia va trametre-li per rebutjar -fa poques setmanes- la denúncia que ell mateix havia presentat contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per haver desobeït sentències del Tribunal Constitucional (TC) sobre la gestió del 0,7% social de l’IRPF.

Per al portaveu del PDECat al Congrés, la seva sentència serà "el diapasó de la resposta penal de l'Estat al procés". El partit espera que la primera inhabilitació pel 9-N recaigui sobre ell i no es tardi més d'un mes. De fet, fins i tot tenen previst el seu relleu com a portaveu a Madrid. Asseguren que l'estratègia judicial farà que les sentències vagi acompassades i poc després es difonguin les d'Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.

Un centenar de persones han donat suport a Francesc Homs a la plaça del Rei de Madrid

Topada entre independentistes i unionistes

Un centenar de persones han donat suport a Homs a la plaça del Rei de Madrid, a pocs metres de la delegació de la Generalitat a Madrid. Una gran urna ha presidit l'acte enmig de crits de "ni un pas enrere", "no tenim por" i "no esteu sols". A més de la cúpula de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), han donat suport a l'exconseller de Presidència representants del PDECat, ERC, els comuns i fins a quatre consellers del Govern. Tots ells seguiran el judici des del centre Blanquerna on s'ha habilitat una pantalla.

Un grup d'unionistes han protagonitzat una topada amb els sobiranistes amb banderes espanyoles i crits de 'Viva España'. Sense majors incidents, la comitiva ha continuat e seu camí fins al tribunal Suprem, on la declaració d'Homs començava a les deu del matí. Està previst que aquesta tarda ja declarin els primers testimonis a partir de les quatre, entre els quals l'exconseller d'Interior Felip Puig. Demà serà el torn de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, també a la tarda.